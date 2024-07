Conferenza su Intelligenza Artificiale e Progresso Umano ad Aosta

Don Giuseppe Tanzella-Nitti, terrà una conferenza dal titolo "Intelligenza Artificiale e Progresso Umano: una prospettiva teologica" il 9 luglio alle 18:00 presso il Salone Ducale del Comune di Aosta.

In tempi recenti il tema dell'intelligenza artificiale ha interessato non solo l'opinione pubblica, ma anche il mondo del lavoro, le Istituzioni internazionali e i governi.

Anche la Chiesa cattolica ha sentito il bisogno di offrire delle riflessioni in proposito, come mostra la scelta di papa Francesco di dedicare all'Intelligenza Artificiale il messaggio per la giornata della pace (2024) e quello per la giornata mondiale delle comunicazioni (2024).

Sostituirà l'IA l'intelligenza umana?

Il suo impiego va accolto con entusiasmo o va temuto? Come può l'IA assistere l'intelligenza umana per favorire il progresso di tutti?

A queste domande cercherà di rispondere la conferenza o almeno proverà a orientarle nella giusta direzione.

Professor don Giuseppe Tanzella-Nitti

Dottore in astronomia e in teologia, è ordinario di Teologia fondamentale presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma, direttore del Centro di Documentazione Interdisciplinare di Scienza e Fede e adjunct scholar del Vatican Observatory.

Ha diretto il Dizionario Interdisciplinare di Scienza e Fede (2002) ed è autore di una Teologia Fondamentale in Contesto Scientifico (2025-2022) in quattro volumi.