Disponibili 500 voucher per AostaSicura

Nell' ambito del progetto “AostaSiCura” che mira a promuovere comportamenti responsabili tra i giovani per prevenire gli incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, a partire da giovedì 4 luglio saranno disponibili dei voucher gratuiti per il servizio Allô Nuit.

Questi voucher, circa 500 in totale, saranno distribuiti prioritariamente ai giovani under 30 e potranno essere ritirati presso l’ala Hôtel des Etats del complesso municipale, situato al primo ingresso lato Ovest di piazza Chanoux, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00.

Per ottenere i voucher, sarà sufficiente presentarsi all’accoglienza dove il personale addetto annoterà nome, cognome e data di nascita del richiedente, e fornirà uno o più buoni (massimo tre a persona).

Allô Nuit è un servizio di trasporto pubblico serale e notturno a chiamata, attivo dalle ore 21:00 alle ore 5:30, che copre Aosta e i comuni vicini del fondovalle, tra cui Aymavilles, Brissogne, Charvensod, Gignod, Gressan, Jovençan, Pollein, Quart, Roisan, Saint-Christophe, Sarre, Nus, Fénis, Saint-Marcel, Saint-Pierre e Villeneuve. Questo servizio rappresenta un'opportunità fondamentale per garantire la sicurezza sulle strade, offrendo un’alternativa sicura ai giovani che vogliono godersi la vita notturna senza rischiare la propria vita e quella degli altri.

Per maggiori dettagli sul servizio Allô Nuit e le sue modalità di utilizzo, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale della SVAP. Questo progetto rientra negli sforzi più ampi della regione per promuovere una cultura della responsabilità e della sicurezza, riducendo i rischi associati alla guida in condizioni non idonee e contribuendo a creare un ambiente più sicuro per tutti.