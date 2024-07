Migliora la situazione a Cogne e Breuil Cervinia

Presente il Presidente della Regione Renzo Testolin, il CCS è stato coordinato dal capo del Dipartimento Protezione civile e Vigili del fuoco Valerio Segor. Vi hanno partecipato i rappresentanti delle forze dell’ordine, dell’esercito, del soccorso alpino valdostano, dei Vigili del fuoco, dei Volontari della Protezione civile e tutte le strutture regionali coinvolte.



A Breuil-Cervinia sono proseguiti i lavori di disalveo del torrente Marmore, esondato sabato, così come le attività di svuotamento delle cantine dai detriti e dall’acqua.



Anche la situazione di Cogne è in miglioramento.

Sono iniziati gli interventi di ripristino del collegamento viario lungo la strada regionale e sono in corso le valutazioni delle soluzioni tecniche, dei tempi e dei costi.

Oggi sono state elitrasportate a valle 853 persone e per domani sono prenotate altre 300. Hanno operato 4 elicotteri della Protezione civile regionale con a bordo i tecnici del Soccorso alpino valdostano, 1 della Guardia di finanza, 1 dei Vigili del fuoco e 2 dei Carabinieri. Oltre al trasporto pubblico di linea per la sola giornata odierna è stato attivato un pullman supplementare da 90 posti tra Aymavilles, località di arrivo degli elicotteri, e Torino Porta Susa.



Il problema dell’approvvigionamento idrico è in fase di soluzione: sono stati effettuati gli interventi sull’acquedotto e sono in corso le operazioni di caricamento delle vasche. E’ in vigore l’obbligo di bollitura dell’acqua.