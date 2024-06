Complemento Regionale per lo Sviluppo rurale 2023/27: aperto il bando per l’avvio di nuove imprese forestali

L’intervento intende garantire un sostegno all’avvio di imprese che possano portare nuove competenze ed energia per una moderna, professionale e sostenibile gestione del patrimonio forestale regionale, introducendo innovazione e investimenti nel settore e nelle sue filiere.

“Un bando che ci permette di innovare e incentivare nuove e giovani aziende presenti e operanti sul territorio al fine di valorizzare e gestire al meglio il nostro patrimonio forestale – afferma l’Assessore Marco Carrel - Nello specifico, l’intervento offre ai nuovi imprenditori strumenti che agevolano le fasi iniziali di avvio della loro attività, garantendo una sostenibilità di sviluppo dei capitali e delle conoscenze”.

Il contributo è concesso nella forma di premio in conto capitale, pari all’importo forfettario di 40 mila euro. Il sostegno viene erogato in due fasi: 50 per cento all’avvio del piano aziendale e 50 per cento alla sua conclusione.

La dotazione finanziaria assegnata al presente bando è di 80 mila euro, mentre per l’intero periodo di programmazione CSR 23/27 ammonta a 200 mila euro.