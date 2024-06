Celtica Valle d’Aosta 2024: Una festa di musica, cultura e arte celtica a Courmayeur-Val Veny

Questo eccezionale evento si terrà principalmente nel suggestivo Bosco del Peuterey a Courmayeur-Val Veny, dove oltre 150 artisti animeranno più di 200 eventi, tra concerti, workshop di danza, conferenze, passeggiate nella natura e attività per adulti e bambini.

Il programma di Celtica Valle d’Aosta si apre giovedì 4 luglio con una serie di concerti e animazioni nel Bosco del Peuterey, a partire dal pomeriggio. La serata sarà inaugurata da una cena di benvenuto seguita dai concerti serali, che vedranno esibirsi alcuni degli artisti più amati della scena celtica. Tra questi, gli storici amici di Celtica Valle d’Aosta come Vincenzo Zitello, Katia Zunino e i Gens d’Ys, insieme a Boira Fusca, Celtic Knot Pipes & Drums, Kevin Camus & Yann Gourvill Irish Duo, Compagnia del Coniglio, Village H, Scottish Fish, The Friel Sisters, Calum Stewart, Forzh Penaos e tre ensemble di coristi locali.

ph. Giuseppe Geppo Di Mauro

Il programma completo dell'evento è disponibile sul sito ufficiale di Celtica Valle d’Aosta (celtica.vda.it), dove è anche possibile trovare informazioni su come raggiungere l'evento, muoversi nel Bosco del Peuterey in sicurezza e le indicazioni per parcheggi e navette gratuite offerte sia dal Comune di Courmayeur che da Celtica Valle d’Aosta.

Le prevendite online dei biglietti a prezzo agevolato sono già terminate, con 1.752 abbonamenti venduti che corrispondono a 5.575 presenze nei quattro giorni di festival. I biglietti a prezzo pieno saranno disponibili direttamente presso le casse del Bosco del Peuterey a partire dalle ore 7:30 di giovedì 4 luglio.

La 28ª edizione di Celtica Valle d’Aosta è già un successo sui social network, con un aumento significativo della copertura sulla pagina Facebook ufficiale (+51%) e sul profilo Instagram (+85%) nell'ultimo mese. Attualmente, Celtica conta circa 97.500 follower su Facebook e oltre 19.300 su Instagram, confermando l'entusiasmo e l'interesse del pubblico verso l'evento.

Anche quest'anno, Celtica Valle d’Aosta ha rinnovato la collaborazione con SkyWay Monte Bianco, offrendo uno sconto del 30% sul biglietto di andata e ritorno per Punta Helbronner a chi presenta il biglietto del festival. L'evento è organizzato grazie al contributo di numerosi partner istituzionali, tra cui la Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Comune di Courmayeur, e sponsor principali come Ristorfoods, Lumar, Valmatic, Partesa e Traforo del Monte Bianco.

ph. Vincenzo Romano

Celtica Valle d’Aosta è anche gemellata con il Guinness Irish Festival, in programma a Sion (CH) dal 7 al 10 agosto 2024, consolidando ulteriormente il legame tra le celebrazioni celtiche in Europa.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'evento, è possibile visitare il sito ufficiale di Celtica Valle d’Aosta (celtica.vda.it) o contattare l'Ufficio Stampa Celtic Lands via email (celtica.stampa@gmail.com).

Celtica Valle d’Aosta promette di essere un'esperienza unica di musica, cultura e tradizioni celtiche, immersa nella splendida cornice della Valle d'Aosta, pronta ad accogliere appassionati e visitatori da tutto il mondo.