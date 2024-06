Debutta l’Alta Via di Conte dai Monti di Franz Rossi e Bobo Pernettaz

Domenica 30 giugno alle ore 11 si inaugura, con la prima tappa al Rifugio Chaligne, l’Alta Via di Conte dai Monti con lo spettacolo “Volevamo fare cinema”.

È un nuovo “viaggio” per l’estate di Franz Rossi e Bobo Pernettaz che nasce dal desiderio di portare le loro storie in quota, offrendo al pubblico un’esperienza unica che unisce la bellezza dei paesaggi montani alla magia della narrazione delle loro storie, tratte dal libro Conte dai Monti edito da Borioula Media Company.

Durante ogni tappa dell’Alta Via, ci sarà l’opportunità di incontrare gli autori, che racconteranno, canteranno e inventeranno storie, condividendo insieme al pubblico un momento di convivialità in un contesto naturale, creando così un ponte tra cultura e natura.

La seconda tappa dell’Alta Via delle Conte dai Monti porterà i due ContaStorie fuori regione e precisamente sulle montagne lombarde: appuntamento mercoledì 3 luglio, alle ore 19, alla Capanna Mara a 1.125 m.

Per seguire gli appuntamenti estivi https://bomeco.eu/cdm_calendario-eventi/

Il titolo trae ispirazione dal territorio dove la parola “conte”, o anche “cunte”, significa appunto racconti, quelli portati in giro dai due autori per l’Italia, nei rifugi, nelle librerie, durante i festival, negli eventi in piazza e nelle mostre.