Gli angoli delle strade del centro storico scambiati per vespasiani e discarica a cielo aperto

Via Trottechien, un vicolo del centro storico, è diventato teatro di degrado e inciviltà, secondo la segnalazione di un lettore. Una buca delle lettere ormai in disuso da anni è stata trasformata in un vero e proprio vespasiano e deposito di rifiuti. Questo angolo di strada è ora un punto di riferimento per le deiezioni, sia animali che umane, nonché per l'abbandono di immondizia.

La situazione non solo deturpa il decoro urbano, ma rappresenta anche un rischio per l'igiene e la salute pubblica. Il lettore sottolinea come questo fenomeno sia un evidente segno di mancanza di attenzione da parte delle autorità competenti, che dovrebbero intervenire prontamente per risolvere il problema.

La presenza di rifiuti e deiezioni in un'area del centro storico frequentata da cittadini e turisti è inaccettabile e contrasta con il senso di civile convivenza che dovrebbe caratterizzare la nostra comunità. Il lettore chiede un intervento urgente per rimuovere la buca delle lettere e ripristinare la pulizia e il decoro della via.

È fondamentale che le autorità responsabili prendano atto di questa situazione e agiscano con tempestività per garantire un ambiente salubre e dignitoso per tutti. La cura degli spazi pubblici riflette il rispetto per la comunità e per i valori di civiltà che ci rappresentano.

Rimaniamo in attesa di un intervento concreto che dimostri attenzione e impegno verso il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie del nostro centro storico.