Rassegna Colori Sonori, si conclude la quinta edizione

La quinta edizione della Rassegna Colori Sonori organizzata dall’Associazione bandistica città di Aosta, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale del capoluogo, si conclude venerdì 28 giugno 2024 alle ore 20.30 presso il Salone Ducale del Municipio di Aosta.

Si esibirà il duo formato da Edoardo De Angelis, primo violino del Quartetto di Torino e docente presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino, e Andrea Boccaletti al pianoforte, concertista e docente presso il Conservatoire de la Vallée d’Aoste.

Il programma sarà incentrato su Beethoven: nella prima parte verranno eseguite la Romanza n. 1 op. 40 e la Romanza n. 2 op. 50. La denominazione romanza era originalmente legata a composizioni vocali e applicata in ambito strumentale già a partire dalla metà del XVIII secolo in riferimento a movimenti lenti di sinfonie, concerti solistici o brani con temi molto cantabili. Le due Romanze prediligono una scrittura violinistica levigata ed elegante, e un'ambientazione espressiva intimistica. In particolare, per l'invenzione melodica e per l'equilibrio del rapporto fra il solista e il pianoforte, per la compostezza della costruzione formale. Non si conosce con esattezza la data di composizione dei due brani, ma entrambi sono certamente precedenti all'autunno 1802. Nella seconda parte del concerto, verrà suonata la Sonata per violino e pianoforte n. 7 op. 30 n. 2, composta tra il 1801 e il 1802 e dedicata allo Zar Alexander I di Russia. Essa è composta da 4 movimenti: Allegro con brio, Adagio cantabile, Scherzo e Allegro. Nel primo movimento dell’opera non troviamo la ripresa dell’esposizione , mentre lo sviluppo contiene un tema che non è presente nell’esposizione; il secondo movimento era originariamente stato scritto in Sol Maggiore e, secondo Anton Schindler, Beethoven arrivò a rimpiangere il terzo movimento a causa della sua incompatibilità con il carattere del lavoro nel suo insieme.

La presentazione del concerto è a cura di Giovanni Navarra.