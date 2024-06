Nella seduta consiliare del 19 giugno 2024, il tema delle liste d'attesa nelle strutture sanitarie ha catturato l'attenzione del Consiglio Valle

Il Consigliere Diego Lucianaz Rassemblement Valdôtain ha chiesto chiarimenti sull'impatto delle nuove disposizioni del decreto legge per l'abbattimento delle liste d'attesa, che prevede esami anche nel weekend e orari prolungati. L'Assessore alla sanità, Carlo Marzi, ha spiegato che il decreto è entrato in vigore da poco e molte disposizioni sono già attuate nella Regione, ma altre richiederanno decreti ministeriali per l'applicazione.

Durante lo stesso consiglio, un'interrogazione della Lega Vallée d'Aoste ha sollevato preoccupazioni riguardo ai lavori di ristrutturazione del poliambulatorio di Morgex. La Consigliera Raffaella Foudraz ha lamentato l'inaccessibilità dei locali per le visite mediche, causando disagi agli utenti. Marzi ha rassicurato che le attività sono state trasferite temporaneamente al primo piano, servito da ascensore, e non risultano segnalazioni di disagio. Tuttavia, Foudraz ha ribadito che la comunicazione ai pazienti è stata inadeguata.

Un altro tema caldo è stato la realizzazione di un ospedale di comunità a Verrès. Il Consigliere Christian Ganis ha chiesto un centro di primo soccorso per la bassa Valle, dato il numero significativo di residenti e la distanza dagli ospedali. Marzi ha risposto che gli accessi al pronto soccorso di Ivrea sono limitati e ha illustrato i miglioramenti in corso per i servizi di emergenza, tra cui l'attivazione di un'auto medica a Verrès e un'ambulanza medicalizzata a Donnas. Ganis ha insistito sulla necessità di un primo soccorso, considerando i rischi legati ai tempi di intervento.