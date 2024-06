Quattro chiacchiere in Biblioteca con .. LICIA COPPO

Mercoledì 19 giugno 2024 alle ore 21.00, la Biblioteca Mons. G. Capra di Pont-Saint-Martin ospiterà un incontro speciale con Licia Coppo, pedagogista, formatrice e autrice del libro "18 Parole per Educare – Come affrontare la relazione educativa nella società dell’IO". Questo evento, organizzato dall’Amministrazione comunale e dalla Commissione di gestione della biblioteca, promette di offrire una serata arricchente dedicata a tutti coloro che si occupano di educazione, siano essi genitori, insegnanti o educatori.

Il libro di Licia Coppo non è un manuale, un saggio o un romanzo nel senso tradizionale. È piuttosto un viaggio attraverso diciotto parole chiave che riflettono i valori fondamentali dell’educazione: rispetto, amore, ascolto, dialogo, presidio, regole, riconoscimento e autostima, solo per citarne alcune. L'autrice affronta queste parole con una sensibilità particolare, offrendo consigli pratici e una buona dose di ironia. Questa combinazione crea delle cornici di senso per gli atti educativi, aiutando gli adulti di riferimento a sentirsi meno impotenti e meno soli in una società sempre più complessa.

Il titolo del libro, "18 Parole per Educare", non è casuale. Rappresenta gli anni che, idealmente, conducono un ragazzo o una ragazza alla maturità. Ogni parola è una tappa di questo viaggio educativo, una risorsa su cui, nella frenesia della vita moderna, non sempre ci soffermiamo a sufficienza. La struttura narrativa del libro è arricchita da riflessioni educative, esempi concreti, dialoghi tra genitori e figli e spaccati di vita scolastica e familiare. Questo approccio mira a sostenere tutti quegli adulti impegnati nel difficile compito di aiutare un essere umano a crescere.

Il contesto storico attuale, segnato da un profondo disorientamento delle due principali agenzie educative – la Scuola e la Famiglia – richiede un sostegno particolare. Licia Coppo riconosce questa necessità e, con il suo libro, cerca di fornire una bussola, degli orientamenti pedagogici chiari. La sua posizione è chiara: non cerca capri espiatori, non si presta al gioco dello scaricabarile, ma ammette un onesto concorso di responsabilità del mondo adulto nei confronti delle nuove generazioni.

Licia Coppo è una figura di grande esperienza nel campo socio-educativo. Da oltre vent'anni si occupa di formazione per genitori, operatori sociali e insegnanti, trattando temi come la motivazione scolastica, la gestione della classe, la prevenzione del bullismo e l’educazione digitale. La sua attività non si limita alla formazione: offre consulenze educative alle famiglie e colloqui di counselling e orientamento ad adulti e adolescenti. Il suo blog è una risorsa preziosa, dove condivide riflessioni sull’educazione, la famiglia e la scuola, spesso strappando un sorriso ai lettori mentre affronta le sfide dei Genitori 2.0.

L’incontro in biblioteca è un’occasione imperdibile per chiunque sia coinvolto nel mondo dell’educazione.

La partecipazione è libera e non è necessaria la prenotazione.

Si preannuncia una serata ricca di spunti di riflessione, dove l’ironia e la leggerezza dello stile narrativo di Licia Coppo contribuiranno a creare un’atmosfera conviviale, dimostrando che è possibile parlare di educazione in modo serio, senza essere seriosi.