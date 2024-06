Courmayeur: Approvato il Rendiconto 2023

Il Comune di Courmayeur ha registrato un avanzo di amministrazione di 3.673.119 euro, pari al 10,37% del bilancio comunale, una percentuale inferiore alla media dei Comuni valdostani. Il Vice Sindaco ha sottolineato che l’Amministrazione è riuscita a ottenere finanziamenti da fondi europei, statali e regionali, risparmiando così fondi propri.

Tra le maggiori entrate del 2023 sono stati segnalati 923 mila euro in ambito tributario, di cui 260 mila euro di IMU, 93 mila euro di imposta di soggiorno e 560 mila euro derivanti dal recupero dell'evasione IMU. Sul fronte delle spese, sono stati risparmiati 213 mila euro per lavoro dipendente, 936 mila euro per beni e servizi, 36 mila euro per manutenzioni straordinarie e 109 mila euro da minori trasferimenti. Inoltre, 635 mila euro sono stati risparmiati dal fondo di dubbia esigibilità.

Durante il dibattito, il capogruppo di minoranza di Esprit Courmayeur ha criticato la gestione delle risorse, definendo il rendiconto frutto di una sistematica incapacità amministrativa. Il Sindaco ha ribattuto evidenziando la capacità programmatica e operativa dell’Amministrazione, che ha permesso di accedere a finanziamenti esterni e risparmiare risorse interne. Il rendiconto è stato approvato con 10 voti favorevoli della maggioranza e 2 contrari della minoranza.

Successivamente, è stata approvata la seconda variazione al bilancio di previsione del triennio 2024/2026, con investimenti significativi tra cui 950 mila euro per l'area sportiva del Forum Sport Center e 700 mila euro per una nuova vasca di accumulo.

Altri punti approvati includono:

La rideterminazione delle tariffe del Servizio idrico integrato per il 2024.

Integrazione al Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi pubblici di trasporto non di linea e di trasporto atipico.

Costituzione di servitù di elettrodotto per la posa di cavi elettrici sotterranei in località Aretù.

Lavori di rifacimento dei sottoservizi in frazione Dolonne, votati all’unanimità.

Ratifica di una variazione d'urgenza al bilancio per l’illuminazione dei campi da tennis e padel del Forum Sport Center.

Il Sindaco ha elogiato il lavoro dei volontari per la realizzazione del Concours Cerlogne, ha informato sulla firma di un accordo con Cassa Depositi e Prestiti per nuovi collegamenti funiviari e ha annunciato la Bandiera Verde al Comune di Courmayeur per il servizio gratuito di navette nelle valli Veny e Ferret.

In conclusione, la seduta del Consiglio comunale ha visto l’approvazione di importanti delibere e variazioni di bilancio, con una gestione delle risorse che ha generato un avanzo significativo, nonostante le critiche della minoranza.