Respiration Jeunesse : l’événement final

La journée, organisée par la Région autonome Vallée d’Aoste avec le soutien de la Fondation Grand-Paradis et conçues spécifiquement pour résumer l’esprit du projet, a vu plus de 100 élèves valdôtains et français se réunir une fois de plus sous le signe des activités sportives, éducatives et de socialisation, pour partager les uns avec les autres ce que le projet leur a permis de réaliser, célébrant ainsi ensemble les fruits de leur collaboration.

Les élèves concernés venaient des territoires alpins de la Vallée d’Aoste, de la Savoie et de la Haute-Savoie. En particulier, pour la Vallée d’Aoste, ce sont l’Institut Agricole Régional « IAR » d’Aoste, la Fondation pour la formation professionnelle touristique de Châtillon, le Lycée scientifique « Édouard Bérard » d’Aoste et le Lycée des sciences humaines « Regina Maria Adelaide » d’Aoste qui ont adhéré à cette initiative.

Les jeunes participants ont pu approfondir leur connaissance du Grand-Paradis en s’immergeant dans sa nature sauvage – dont la naturalité est indépendante de l’homme – et dans son paysage – représentant l’équilibre entre la nature et la culture et constituant le résultat de l’action de l'homme qui façonne la nature – mais ils ont également pris part à une soirée d'échange et de partage sous le signe de la cohésion. L'idée était, en effet, de mettre en lumière la collaboration à travers un dialogue intergénérationnel et interculturel, auquel les jeunes ont participé comme de véritables protagonistes. Ce sont eux qui ont raconté leur expérience d'apprentissage, en réfléchissant sur l’histoire de Cogne et plus en général des Alpes, donc sur leurs racines communes, et en explorant les voies possibles pour progresser, s’améliorer et innover, dans le plein respect de l’environnement, selon un modèle de durabilité conforme au modèle du Parc National du Grand-Paradis et aux traditions alpines.

Pendant ces deux jours, les jeunes ont participé à deux sessions d’activités de plein air, liées à l’étude approfondie de l’habitat et de la faune locale et à la lecture du paysage. Le 30 mai, la « soirée de gala » à la salle de cinéma Maison de la Grivola a été organisée pour redonner la parole aux jeunes et présenter les projets réalisés au cours des mois du projet. Des vidéos, des images et des performances entrecoupées d’interventions institutionnelles ont amené le public à observer, réfléchir et partager ses expériences. À cette occasion, la Charte Transfrontalière pour l'éducation à la montagne des jeunes valdôtains, savoyards et haut-savoyards a été signée en direct, symbole d’une volonté partagée de continuer à investir dans la jeunesse et la coopération transfrontalière. La soirée s’est terminée par un toast final, un dîner buffet, de la musique et des danses traditionnelles.

Respiration Jeunesse est un projet Interreg Alcotra France-Italie avec pour chef de file le Département de la Savoie et dont la Région autonome Vallée d’Aoste, la Fondation Montagne sûre, la Fédération des Œuvres Laïques de Savoie et la Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie sont partenaires.