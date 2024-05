Taglio dell'assistenza infermieristica nelle strutture per anziani: interrogazione di Manfin in Consiglio Valle

Andrea Manfin, capogruppo della Lega Valle in Consiglio Valle, ha recentemente sollevato una questione di grande rilevanza riguardante il taglio delle ore di assistenza infermieristica nelle strutture per anziani.

Il problema, secondo Manfrin, è emerso in due specifiche strutture: la microcomunità per anziani “Maison de Retraite” nel Comune di Roisan, che può ospitare fino a 24 residenti autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, con possibilità di inserimenti diurni, e la microcomunità per anziani “Foyer de vie” nel Comune di Doues, con una capacità massima di 20 residenti nelle stesse condizioni.

Secondo quanto riportato sul sito dell'Unité, entrambe le strutture garantivano un'assistenza infermieristica per sei ore al giorno. Tuttavia, in modo informale è stato comunicato che queste ore verranno ridotte, causando preoccupazione tra gli operatori, gli operatori socio-sanitari (OSS) e le famiglie degli utenti. La riduzione potrebbe avere un impatto negativo significativo sugli anziani ospiti delle strutture e potrebbe estendersi ad altre strutture nella regione.

Manfin (nella foto) ha espresso la sua preoccupazione per questa situazione e attende con impazienza le risposte dall'assessorato alla sanità. Egli sottolinea l'importanza di non lasciare soli gli operatori e le famiglie che si occupano quotidianamente degli anziani, evidenziando il bisogno di un supporto adeguato per garantire un'assistenza di qualità.