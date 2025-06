Nell'ambito delle attività di informazione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso istituito presso il Consiglio Valle, giovedì 12 giugno 2025, alle ore 17.30, alla Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta, si terrà l'incontro pubblico "Comunità vigili per un'economia libera e sana".

L'evento, organizzato in collaborazione con Avviso Pubblico e con i soggetti economici presenti nell'Organismo, sarà aperto dal Presidente del Consiglio regionale, Alberto Bertin, dal Presidente della Chambre Valdôtaine, Roberto Sapia, dal Segretario Fillea Cgil VdA, Roberto Billotti, dal Direttore dell'Associazione regionale agricoltori Coldiretti VdA, Elio Gasco e dal Presidente di Avviso Pubblico, Roberto Montà.

Interverranno Luca Storti, Docente di sociologia economico dell'Università di Torino, Enzo Pompilio, Coordinatore della Consulta della Legalità della Camera di Commercio di Torino e l'imprenditore Rocco Mangiardi che affronteranno il tema dei rischi delle infiltrazioni mafiose e criminali nell'economia legale e le azioni di prevenzione.

«Con questo incontro, aperto al pubblico, si conclude il ciclo di seminari formativi, organizzati insieme alla Chambre e ad Avviso Pubblico, rivolti agli operatori del comparto agricolo, edile e turistico, settori strategici per l’economia in cui è importante rafforzare gli strumenti di prevenzione e legalità - sottolinea il Presidente Bertin -. Gli incontri svolti hanno fornito linee guida per riconoscere i segnali d’allarme, come il caporalato in agricoltura o gli appalti pilotati nell’edilizia, e per attivare prassi virtuose. La formazione è uno strumento fondamentale per costruire anticorpi sociali contro le mafie, perché la legalità si tutela insieme, partendo dalla consapevolezza.»

L'evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti.