Dylan Dog 466 – “La radice del dubbio”

È uscito in edicola il 28 giugno il numero 466 del mensile Dylan Dog, intitolato “Chi è sepolto in questa casa?”. Pubblicato da Sergio Bonelli Editore, l’albo è firmato da Barbara Baraldi per soggetto e sceneggiatura, con i disegni di Corrado Roi, il lettering di Riccardo Riboldi e la copertina realizzata da Gianluca e Raul Cestaro.

La (Madre) Natura. E i genitori. I riferimenti fondanti di un essere umano. L’alfa e l’omega di ogni creatura e di ciascun cuore pulsante.

E se non fosse sempre così, o se lo fosse in maniera diversa da come ci aspetteremmo?

Tali interrogativi sostanziano un albo più enigmatico del solito, intriso di riflessioni filosofiche/esistenziali profonde, afferenti all’etica e a quel groppo di contraddizioni e buone intenzioni che chiamiamo coscienza.

La sceneggiatrice Baraldi accompagna i suoi lettori in un percorso tortuoso, come le radici di un albero secolare, con tasselli da puzzle da ricollocare dove serve.

Eppure, un “posto giusto” non esiste. Soprattutto per gli esseri umani più inquieti, quelli alla perenne ricerca di sé stessi e di relazioni salvifiche.

Purtroppo, la salvezza non può essere elargita, ma solo conquistata. Con tutto quello che ne consegue.

I disegni di Corrado Roi, patinati e gotici al contempo, restituiscono atmosfere silvane super inquietanti e ricordano vagamente alcune suggestioni di film come Midsommar.

Il bosco, nella sua insondabilità, così come le sue misteriche entità che lo popolano, viene rappresentato con efficacia e sinistro fulgore.

In copertina, un Dylan palesemente inquieto scruta una culla vuota che si staglia contro il plenilunio, con la sua livida luce.

Rami o radici tenaci ingabbiano il viso di una giovane donna, emblema dei legami di sangue o di altra natura che avvincono gli esseri umani.

Nel bene e nel male.