Quinta edizione della 24 ore Racchettiamo il Parkinson

Il grande tennis solidale è tornato sui campi comunali di Avigliana (To). La mitica 24 ore “Racchettiamo il Parkinson”, con in palio il trofeo Dunlop–Educational Tennis Parkinson, ha animato i campi di via Suppo dalle 18 di venerdì 27 giugno alle 18 di sabato 28, coinvolgendo oltre 70 giocatori in una vera maratona di sport e consapevolezza.

Suddivisi in due squadre — Finder (verde) e Azimut (rossa) — i partecipanti hanno dato vita a un evento unico, nato per sensibilizzare sulla malattia di Parkinson e raccogliere fondi destinati a progetti dedicati e all’associazione Io Sono Te di Trana, impegnata nell’assistenza a bambini con malattie rare.

Durante le 24 ore sono stati disputati 1.360 game, con un equilibrio in campo che ha tenuto con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto: alle 17 di sabato i Finder erano in vantaggio, ma nell’ultima ora gli Azimut hanno rimontato, chiudendo la sfida con un pareggio spettacolare: 580 game a testa. Un finale in perfetto stile solidale, con i capitani che hanno sollevato insieme il trofeo, un globo stilizzato a simboleggiare i circa 12 milioni di pazienti affetti da Parkinson nel mondo.

Il torneo ha coinvolto tennisti amatoriali, intermedi e avanzati, senza limiti d’età: dal dodicenne Noah fino a vigorosi settantenni. Anche la notte non ha fermato la sfida: una quarantina di temerari ha continuato a giocare sotto le stelle, bivaccando in tenda accanto ai campi per riprendere poi al sorgere del sole.

La manifestazione è stata patrocinata dalla Regione Piemonte e dai Comuni di Avigliana, Buttigliera Alta e Villarbasse, oltre che dalle associazioni New Ability e Associazione Italiana Giovani Parkinsoniani.

Alla cerimonia d’apertura hanno partecipato gli assessori comunali Marcella Mansuino (Avigliana), Daniele Chiriotti (Buttigliera Alta) e Paolo Tuccitto (Villarbasse), insieme a Michele Lombardi di New Ability. L’evento è stato inaugurato da un’esibizione degli atleti parkinsoniani Beppe, Enrica, Sergio, Michele, Cristina, Maurizio e Carlo, protagonisti del programma Educational Tennis Parkinson® (ETP), ideato dal coach e organizzatore Gianni Zullo, e attivo ad Avigliana e Corbiglia di Villarbasse.

Ospite d’eccezione della quinta edizione è stato Silviu Culea, tennista in carrozzina classificato al 36° posto nel ranking mondiale, ormai presenza fissa dell’evento.

Il gioco non si è mai fermato: ogni ora i giocatori si alternavano in campo, facendo solo una pausa simbolica allo “spaghetto di mezzanotte” e poi ancora avanti, fino alla colazione dell’alba, tra chi finiva e chi iniziava.

Nel momento clou della premiazione, ogni partecipante ha ricevuto un riconoscimento non per il merito tecnico, ma per l’impegno umano. Due fortunati sono stati sorteggiati per il premio più ambito: i biglietti VIP per gli Internazionali di Roma 2026, offerti da Dunlop.