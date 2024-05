PuliAMO Courmayeur - 25 maggio

Una giornata di pulizia collettiva del territorio in collaborazione con l'Amministrazione comunale e con la partecipazione delle scuole. Sabato 25 maggio torna la ormai consueta giornata di pulizia di una parte del territorio comunale.

L’evento, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, vedrà impegnati i volontari che vorranno aderire nelIa raccolta dei rifiuti in diverse zone di Courmayeur.

L’appuntamento è alle 8.30 al Parco Bollino di Viale Monte Bianco per la distribuzione di guanti e attrezzi, dopodiché si procederà alle 12.30 con la pesatura dei rifiuti e lo snack party per i partecipanti.

Negli ultimi 3 anni Courmayeur ha più volte proposto questa iniziativa, in primavera e in autunno, per sensibilizzare la popolazione e i visitatori allo smistamento corretto dei rifiuti e soprattutto a evitare che i rifiuti vengano abbandonati sul territorio.

La scorsa primavera erano stati raccolti oltre 300kg di rifiuti, mentre in autunno, nell’appuntamento che vedeva Courmayeur partner di Summit Go Foundation, il territorio aveva restituito 197kg di rifiuti alla pesa finale e aveva visto la partecipazione di 180 studenti.

Quest’anno è nuovamente prevista la partecipazione delle scuole presenti nel Comune, ma la manifestazione è ovviamente aperta a tutti.

