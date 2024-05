QUART: Ordinanza di BOLLITURA a scopo precauzionale dell'acqua per uso alimentare prima del consumo nei VILLAGGI AVISOD, POVIL, CHAMPLAN e zona VILLEFRANCHE

IL SINDACO



VISTO il D.P.R. 24.5.1988, n.236;

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 26.3.1991;

VISTA la L.R. 07.12.1998, n. 54;

VISTO lo statuto comunale;

VISTE le risultanze delle ultime analisi effettuate dal laboratorio incaricato;

PER MOTIVI di igiene pubblica contingibili;



ORDINA



agli utenti dell'acquedotto comunale di procedere alla bollitura a scopo precauzionale dell'acqua per

uso alimentare prima del consumo nei VILLAGGI AVISOD, POVIL, CHAMPLAN e zona

VILLEFRANCHE;



DISPONE



Gli ufficiali ed agenti di P.S. sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservazione della presente.

La presente ha valore temporaneo in attesa di nuove disposizioni.

Dalla residenza municipale, lì 21/05/2024



IL SINDACO

Fabrizio BERTHOLIN