GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta regionale ha approvato la concessione di una sovvenzione a favore della sezione Nus e Fénis "Alessandro Déanaz" dell’Associazione nazionale carabinieri per sostenere le spese della commemorazione dedicata al "Centenario della nascita del carabiniere Alessandro Déanaz".

La Giunta ha designato Michel Luboz come amministratore unico della Società di Servizi Valle d’Aosta SpA per il prossimo triennio.

È stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione e l’Università degli studi di Milano – Bicocca per lo svolgimento di tirocini curriculari presso le strutture dell’Amministrazione regionale.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stata approvata l’integrazione del programma degli acquisti di beni e servizi dell’Amministrazione regionale per il triennio 2024/2026, per una nuova acquisizione finalizzata alla realizzazione del progetto "Potenziamento della data strategy regionale", nell’ambito del programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021/2027. L’importo complessivo è di 800 mila euro.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stato approvato il bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese delle famiglie svantaggiate per favorire il percorso educativo degli studenti delle scuole primarie e secondarie, compresi gli studenti dei percorsi IeFP (Istruzione e formazione professionale), per l’anno scolastico 2023/2024.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

La Giunta ha approvato lo schema d’accordo quadro di cooperazione tra la Regione – Assessorato delle opere pubbliche, del territorio e dell’ambiente – e le principali istituzioni scientifiche dello spazio alpino del Monte Bianco, per il rafforzamento della ricerca e lo sviluppo di metodi per la previsione e la gestione dei fenomeni naturali pericolosi nel territorio delle Alpi occidentali. L’accordo avrà una durata di cinque anni.

È stato inoltre approvato lo schema di accordo tra la Regione e la Sitrasb S.p.A. per lo scambio di dati territoriali e la condivisione di buone pratiche nel campo della stabilità dei versanti. L’accordo avrà una durata iniziale di cinque anni, durante i quali verranno regolarmente scambiati dati di monitoraggio e dati geologici e geotecnici di caratterizzazione dei terreni. Si prevedono interventi di mitigazione del rischio senza sovrapposizioni, favorendo la crescita professionale del personale nel campo delle best practices in ambito geologico-tecnico di versanti e infrastrutture.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato l’avvio dell’istruttoria pubblica di co-progettazione finalizzata all’individuazione di un soggetto del terzo settore disponibile alla co-progettazione e gestione, in partnership, di interventi e servizi relativi ai "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" finanziati dal PNRR. L’atto garantirà, a partire dal 15 settembre 2024 e fino al 30 giugno 2026, la realizzazione di interventi finalizzati all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, per favorirne l’accesso al mercato del lavoro, anche attraverso modalità di smart working. Si prevede la formazione nel settore delle competenze digitali, la sperimentazione di dispositivi di assistenza domiciliare e tecnologie per il lavoro a distanza, e l’attivazione di tirocini volti all’acquisizione e potenziamento delle competenze lavorative.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Sono stati approvati gli obiettivi da assegnare, per il 2024, al Direttore generale dell’Office régional du tourisme – Ufficio regionale del turismo.