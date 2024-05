Ad Aymavilles Il concerto di fine anno del Liceo Musicale di Aosta

Una serata ricca di emozioni e di grande musica, dove i giovani talenti avranno l'opportunità di mostrare tutto il loro impegno e le abilità acquisite durante l'anno.

Percussioni e Chitarre: Energia e Virtuosismo

Ad aprire la serata sarà l'ensemble di percussioni composto da Davide Chioso, Giovanni Maria Aureliano, Matteo Fusani e Lorenzo Ramon Vigo. Questi musicisti presenteranno due brani di grande impatto: “Omens Trio” di A. Venet, dove i musicisti devono condividere una grancassa centrale, e “Catching Shadows” di I. Trevino, nell'arrangiamento per due marimbe, batteria e strumentini.

Successivamente, l'ensemble di chitarre, formato da Paola Cremonese, Margherita Miglietta, Greta Perucca, Simone Salvemini, Margot Bertignono, Giulia Ciurli, Michel Donato Cericola, Nicolò Molinaro, Maxime Desaymonet, Salvatore Misiano e Ilaria Scandale, eseguirà “Tarantella stregata” di A. La Rocca, “Couleurs Milonga” di T. Tisserand e “Recuérdame” tratto dal film Disney “Coco”.

I Solisti: Raffinatezza e Passione

La serata proseguirà con i solisti, iniziando con Cécile Gambertoglio al flauto, accompagnata dalla prof.ssa Erica Pompignan, che eseguirà la “Sicilienne” di P. Gaubert, evocativa delle danze popolari siciliane. Seguirà Gregorio De Leo al pianoforte con “Clair de Lune” di C. Debussy, e infine Sara Borghese al violino con la “Sonata in mi minore” di W. A. Mozart.

Gli Ensemble: Un Viaggio tra Epoche e Stili

L'ensemble archi, composto da Annalisa Foretier, Sara Borghese, Luca Gattullo, Michel Betaz, Benedetta Bernardi, Silvia Franceschi Paano e Veronica Lauri, suonerà la “Sinfonia in Re” di A. Stradella e “Londonderry Air”, un’aria tradizionale dell’Irlanda del Nord.

La Big Band, con Andrea Attilio Golia Libertini, Razvan Nicolae Dascalu, Xavier Bellotto, Luisa Scquillacioti, Alice Spirlì, Christian Gaspard, Andrea Mattiello, Mattias Muscolo, Lorenzo Théodule, Gregorio De Leo, Alexia Gabriela Sirghe, Jeuris Rosario Urena de Jesus e Marc Boverod, eseguirà due brani jazz: “Birdland” di J. Zawinul e “Sign Me Up” di M. Kamuf.

Il Gran Finale: Una Celebrazione Collettiva

Il coro delle classi del triennio canterà “The Ground” di O. Gjeilo, basato sul corale dell'ultimo movimento della Messa d’Alba. Per concludere la serata, il Liceo Musicale di Aosta presenterà il coro del biennio e del triennio insieme all'orchestra, composta da fiati, archi e percussioni, eseguendo le musiche dal film Disney “Il Re Leone”: “Stampede” e “King of the Pride Rock”.

Le presentazioni saranno curate dagli studenti di 2A, e l'ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti. Una serata imperdibile per celebrare la passione per la musica e il talento dei giovani musicisti valdostani.