L'offerta estiva di Trenitalia per la Valle d'Aosta

Più servizi intermodali a beneficio dei viaggiatori, per muoversi in maniera sempre più confortevole e sostenibile, anche grazie a nuove soluzioni combinate con treno e bus. La Summer Experience 2024 del Polo Passeggeri del Gruppo FS prende il via il 9 giugno. Le novità della stagione estiva sono state presentate oggi a Roma da Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

“Il treno è protagonista della vita delle persone, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come luogo e spazio nel quale è possibile consolidare e diffondere una cultura comune a favore della salute, dell’inclusione e della sostenibilità. La Summer Experience di Trenitalia che presentiamo oggi, ci consente di offrire un modello di eccellenza unico, grazie a migliaia di treni e bus che ogni giorno muovono milioni di persone”, ha affermato Stefano Cuzzilla, Presidente di Trenitalia.



“Abbiamo archiviato un anno straordinario che lascia in dote una sensibile crescita della soddisfazione espressa dai clienti in termini di qualità e affidabilità del servizio. Le molteplici iniziative intraprese in questi tre anni hanno, infatti, consentito di migliorare i risultati di customer satisfaction e tutta la nostra offerta è permeata dalla sostenibilità, che si traduce in investimenti per una flotta più giovane, in servizi intermodali che consentono di lasciare a casa l’auto e in innovazioni tecnologiche che garantiranno un’esperienza di viaggio ancora più completa e di qualità. Guardiamo all’estate con entusiasmo. Le previsioni per il 2024 indicano una crescita ulteriore, sostenuta dalla domanda interna per tutte le divisioni di business e le società del Polo, in particolare per il segmento turismo; con una spinta importante che arriva anche dai collegamenti internazionali”, ha dichiarato Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.



Non solo business, le destinazioni leisure dell’Alta Velocità

Con il nuovo orario estivo e la disponibilità dei FrecciaLink, il servizio di intermodalità treno + bus, Trenitalia conferma la comodità di raggiungere le più belle località di Aosta e Courmayeur

Partendo, ad esempio, da Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Milano, Verona, Venezia, ogni sabato e domenica di luglio e agosto, si arriva alla stazione di Torino Porta Susa in Frecciarossa da dove si prosegue comodamente verso le mete valdostane a bordo di bus dedicati, moderni e confortevoli.



Collegamenti del Regionale di Trenitalia

Con l’avvio dei lavori di elettrificazione della linea Aosta-Ivrea, i collegamenti tra il capoluogo valdostano e la città eporediese sono garantiti da un capillare servizio autobus.

Con l’orario estivo circoleranno, nel corso della giornata, 84 autobus con percorsi e itinerari diversi, stabiliti in accordo con la Regione Valle d’Aosta. Di recente, sono stati inseriti due servizi sperimentali con corse dirette (un’andata e un ritorno), via autostrada, tra Torino e Aosta. Dal 26 maggio partiranno, nei giorni festivi, cinque nuove corse dirette tra Aosta e Ivrea.



Restano invariati i collegamenti ferroviari tra Ivrea a Torino in orario coincidente con l’arrivo degli autobus da Aosta.