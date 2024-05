Marché du livre d'occasion du 23 au 25 mai 2024 à la bibliothèque régionale « Bruno Salvadori » d'Aoste

Le Marché du livre d’occasion se déroulera donc à la Bibliothèque, du jeudi 23 au samedi 25 mai 2024, de 9 h à 19 h. Le prix de vente des ouvrages baissera de jour en jour : 3 euros jeudi, 2 euros vendredi et enfin, 1 euro samedi.

Les prix de certains livres, relatifs à la culture locale, seront les suivants : 10 euros le premier jour, 5 euros le deuxième jour et 2 euros le troisième jour.

Près de 1 500 livres seront ainsi mis en vente. Ce sont des livres usagés, qui ne sont plus utiles au service public parce que ce dernier en possède plusieurs exemplaires, ou parce que de nouvelles éditions mises à jour ont été publiées depuis, ou encore parce que nul ne les demande plus depuis longtemps, ou bien parce qu’ils ne sont plus en bon état, mais pas au point d’être envoyés au pilon.

Ce sont des ouvrages de divers genres : romans, essais, livres traitant de la culture valdôtaine, mais aussi manuels, guides touristiques ou livres pour enfants et adolescents

L’Assesseur souligne que cette initiative, qui est prévue par le règlement en matière de désherbage du Système Bibliothécaire Valdôtain, présente l’avantage de donner aux livres une deuxième vie, grâce au recyclage.