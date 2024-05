Valsavarenche commemora Emile Chanoux

A Rovenaud, il villaggio natale di Emile Chanoux nel comune di Valsavarenche, si è tenuta una solenne cerimonia per l'80° anniversario della morte del noto martire della Resistenza valdostana. Durante l'evento è stata posata una targa commemorativa di fronte al museo e centro di documentazione dedicato a Chanoux, testimoniando l'importanza storica e culturale della sua figura per la Valle d'Aosta.

Alla cerimonia erano presenti diverse autorità, tra cui il presidente della Regione, Renzo Testolin (nella foto), e il deputato Franco Manes, insieme a vari consiglieri regionali e sindaci. La commemorazione ha sottolineato il profondo rispetto e la gratitudine della comunità valdostana verso il sacrificio di Chanoux, che ha rappresentato un simbolo di lotta e libertà.

Le iniziative per ricordare Chanoux non si fermano qui. Domani sera, al Teatro Splendor di Aosta, avrà luogo una lettura animata intitolata "L'homme au coeur valdôtain - Le Digourdì présentent la vie d'Émile Chanoux". Questo evento è frutto della collaborazione tra la Fondazione Émile Chanoux e la compagnia di teatro popolare 'Le Digourdì', e mira a presentare la vita di Chanoux in una forma innovativa e coinvolgente. L'ingresso sarà libero e lo spettacolo inizierà alle 20.30.

La serata sarà arricchita da un'altra novità, la presentazione di un video-clip della canzone "Bella Ciao" in versione patois francoprovenzale valdostano. Questo progetto è stato realizzato dall'associazione 'Patoué eun Mezeucca', che promuove l'uso del Patois nella canzone popolare in Valle d'Aosta e nelle regioni limitrofe. Il video è stato girato in luoghi significativi come Trois Villes di Quart, Chesod di Antey-Saint-André e il Museo della Resistenza di Perloz, rendendo omaggio alla cultura e alla storia della regione.

Questi eventi commemorativi non solo ricordano l'eroismo di Emile Chanoux, ma rafforzano anche l'identità e la memoria collettiva della Valle d'Aosta, celebrando la sua storia e le sue tradizioni attraverso iniziative culturali e artistiche.