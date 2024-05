Dans le cadre des activités pour l’année 2024, le Comité Directeur des Retraités du SAVT a organisé, en collaboration avec le SAVT-ÉCOLE, la présentation du livre « Des idées sur l’identité valdôtaine », écrit par Joseph-Gabriel Rivolin et publié par l’imprimeur Tipografia Duc.

La présentation de l’essai aura lieu dans la Salle des Conférences du SAVT à Aoste le vendredi 24 mai à 10h30 à la présence de l’auteur, qui dialoguera avec le professeur Dino Viérin, membre du Comité Directeur du SAVT-Retraités. Joseph-Gabriel Rivolin est un passionné spécialiste de l’histoire, de la culture et des traditions valdôtaines qui œuvre depuis plusieurs années dans le domaine de la valorisation et transmission du patrimoine artistique et culturel de la Vallée d’Aoste.

Il est membre de l’Académie Saint Anselme et de nombreuses associations culturelles, partenaire fondateur et trésorier de la Société internationale d’études médiévales Moyen-Age Alpin, membre des comités scientifiques de l’Institut Historique de la Résistance et du Centre d’études d’histoire et de littérature « Natalino Sapegno ». Il a exercé, entre autres, les fonctions de président du Comité des Traditions Valdôtaines et de l’Association Valdôtaine d’Archives Sonores.

Avant ce dernier ouvrage, il a réalisé de nombreuses publications à caractère historique, ethnographique et de vulgarisation parues chez différents éditeurs.