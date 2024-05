Rassegna Les Jeudis: il 16 maggio “I sette piani”

Giovedì 16 maggio nuovo appuntamento con la rassegna musicale “Les Jeudis du Conservatoire”. Alle 20,30, all’auditorium Renato Callisto Arnod di via Guido Rey ad Aosta, il concerto “I sette piani - Danze rinascimentali a commento del romanzo di Dino Buzzati”. Suoneranno Vincenzo Valente (tromba), Yannick Vallet (trombone), Serena Costenaro (violoncello), Fabio Saccavino (percussioni), Cristina Asioli, Mara Palumbo ed Erica Pompignan (clavicembalo). La voce recitante sarà quella di Paolo Bougeat. Musiche di J.Dowland, C. Gervaise, CJ.B. Lully, C. Monteverdi e T. Susato. Serata a ingresso libero fino a esaurimento posti.

PORTE APERTE MERCOLEDÌ 15 MAGGIO

Il Conservatoire de la Vallée d’Aoste presenta l’offerta formativa per il prossimo anno accademico. Mercoledì 15 maggio, alle 17:30, open day nelle sedi di Aosta e Pont-Saint-Martin, nei giorni successivi gli interessati potranno invece assistere alle lezioni di gruppo. Il 17 maggio, dalle 17:30 alle 19.30 e il 24 maggio dalle 12 alle 14 spazio alla musica da camera; musica d’insieme per fiati il 25 maggio dalle 14:30 alle 16:30, a chiudere l’orchestra il 7 giugno, sempre dalle 14:30 alle 16:30.

Tutte le informazioni per assistere ai concerti e conoscere allievi e insegnanti sono disponibili sul sito internet consaosta.it. Per fissare gli appuntamenti è anche possibile inoltrare una mail a tutor@consaosta.it.