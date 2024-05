Incontro a Gressoney-Saint-Jean per presentazione studio di fattibilità pista poderale di collegamento con Brusson

L'Amministrazione Comunale di Gressoney-Saint-Jean ha fissato per mercoledì 15 maggio alle ore 20:30 un incontro di rilievo presso la sala auditorium del Palazzetto dello Sport Gressoney Sport Haus. L'argomento? La presentazione dettagliata dello studio di fattibilità relativo alla realizzazione di una pista poderale di collegamento tra il Comune di Gressoney-Saint-Jean e il Comune di Brusson, con il suggestivo passaggio attraverso il Col Ranzola.

L'evento, che promette di essere non solo informativo ma anche coinvolgente, vedrà il dott. Enrico Ceriani come protagonista principale. Il dott. Ceriani, esperto nella pianificazione territoriale in ambiente montano, guiderà gli intervenuti attraverso un'esposizione approfondita e chiara dello studio di fattibilità. Grazie alla sua competenza e alla sua esperienza nel settore, il dott. Ceriani sarà in grado di delineare le possibili sfide, i benefici e le opportunità legate alla realizzazione di questo ambizioso progetto di collegamento tra due comunità montane.

Questa serata non è solo un'occasione per apprendere informazioni dettagliate riguardo alla fattibilità della pista poderale, ma rappresenta anche un'opportunità per un costruttivo scambio di opinioni e idee tra i partecipanti. La partecipazione attiva dei residenti e degli stakeholder locali è fondamentale per garantire che questo progetto rispecchi appieno le esigenze e le aspirazioni della comunità.

In conclusione, l'incontro del 15 maggio si preannuncia come un momento cruciale per la comunità di Gressoney-Saint-Jean e per tutti coloro che amano e apprezzano la montagna. È un'occasione per esplorare nuove possibilità di sviluppo sostenibile e di connessione tra le nostre splendide valli, lavorando insieme verso un futuro migliore e più integrato.