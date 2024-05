Per la Festa della Mamma mostre e musei ad ingresso ridotto domenica 12 maggio al Forte di Bard

Domenica 12 maggio 2024, il Forte di Bard rende omaggio a tutte le mamme in occasione della loro festa: coloro che arriveranno accompagnate dai figli potranno visitare le grandi mostre e i musei a prezzo ridotto. Ben quattro le esposizioni temporanee aperte: i due progetti dedicati all’ambiente, alla natura e ai cambiamenti climatici Wildlife Photographer of the Year e Non c’è più tempo, la mostra fotografica The best of cycling 2023, con le più belle immagini di un anno di ciclismo e la mostra dedicata alla fotografa Martine Franck, Regarder les autres.

Per usufruire della promozione, mamme e figli devono presentarsi insieme in Biglietteria.