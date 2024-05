Alla scoperta delle orchidee selvatiche di Saint-Denis

Il Comune di Saint-Denis è pronto ad accogliere gli amanti della natura e della biodiversità con un evento speciale dedicato alle orchidee spontanee, vero tesoro dell'ecosistema locale. Ilaria Ponsetti, Assessore alla Cultura e Politiche Sociali, invita tutti gli interessati a partecipare a una conferenza imperdibile e a una suggestiva passeggiata nella natura incontaminata.

Conferenza: "La vita delle orchidee spontanee, rischi vitali e ruolo nell'ecosistema"

L'appuntamento è fissato per venerdì 17 maggio alle ore 20.30 presso l'Espace Enrica - Biblioteca. Esperti del settore guideranno gli ospiti in un viaggio affascinante alla scoperta delle orchidee spontanee, illustrando i loro rischi vitali e il fondamentale ruolo che svolgono all'interno dell'ecosistema locale.

Passeggiata guidata alla scoperta delle orchidee spontanee

Ma l'avventura non finisce qui! Sabato 18 maggio, alle ore 09.00, è prevista una suggestiva passeggiata di 5 km ad anello fino a Bruson e ritorno. Accompagnati da guide escursionistiche esperte, i partecipanti avranno l'opportunità unica di immergersi nella bellezza naturale del territorio e di osservare da vicino le affascinanti orchidee spontanee nel loro habitat naturale. Prenotazione e informazioni utili

Per partecipare alla passeggiata è necessaria la prenotazione entro il 16 maggio contattando il numero 389.9999018 o inviando una mail a biblioteca@comune.saintdenis.ao.it. La durata complessiva dell'escursione è di circa 4 ore, incluse le pause, ed è adatta a tutti, compresi i bambini accompagnati dai genitori.

Dettagli tecnici dell'escursione

La passeggiata si sviluppa per una distanza totale di 4,8 chilometri, con un dislivello in salita e in discesa di 333 metri. Il percorso varia tra passerelle in legno, sentieri, prati e strade sterrate, offrendo un'esperienza completa immersi nella natura selvaggia di Saint-Denis. L'ambiente circostante, caratterizzato da boschi misti di latifoglie, rupi, prati e pascoli, renderà questa esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.

Non perdete l'occasione di vivere un'avventura unica alla scoperta delle meraviglie naturali della nostra terra. Vi aspettiamo numerosi per un'esperienza immersiva nella bellezza della natura!