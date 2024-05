Gressa: Un pomeriggio di giochi e divertimento alla Maison Gargantua

Il calore dell'amicizia e il divertimento dei giochi si mescoleranno in un'atmosfera unica sabato 25 maggio 2024, presso la suggestiva Maison Gargantua, situata nella Frazione Moline, 3 di Gressan. L'evento, organizzato con cura dalla Biblioteca di Gressan e dall'entusiasmo dell'associazione Aosta Iacta Est, promette un pomeriggio all'insegna del gioco e della condivisione.

La Maison Gargantua, con la sua bellezza incantatrice e il suo fascino intramontabile, sarà la cornice ideale per questa giornata all'insegna del divertimento. Immersa nella natura rigogliosa e circondata da paesaggi mozzafiato, sarà il luogo perfetto per sfidarsi a suon di strategie, astuzie e risate.

L'evento, che si terrà dalle prime ore pomeridiane, vedrà la partecipazione attiva dell'associazione Aosta Iacta Est, nota per la sua passione per i giochi di ruolo, da tavolo e di società. Grazie alla collaborazione dei volontari della Biblioteca, i partecipanti potranno immergersi in un mondo fatto di carte, dadi e pedine, dando vita a avvincenti sfide e avventure senza tempo.

E perché non condividere il gusto del gioco insieme a una deliziosa merenda? Durante l'evento sarà possibile gustare squisiti spuntini in compagnia, rendendo ancora più piacevole e conviviale l'esperienza ludica.

Ma niente paura, perché l'evento si svolgerà come previsto anche in caso di maltempo. Nulla potrà fermare la gioia e la spensieratezza di questo pomeriggio dedicato al divertimento e alla socializzazione.

Quindi, segnatevi la data: sabato 25 maggio 2024, Maison Gargantua vi aspetta per un'indimenticabile giornata all'insegna del gioco, della condivisione e della meraviglia della natura. Preparatevi a vivere emozioni uniche e a creare ricordi indelebili in compagnia degli amici e dei giochi della Biblioteca di Gressan e di Aosta Iacta Est.