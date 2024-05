Les Jeudis du Conservatoire: il 23 maggio con “Atipic Duo”

E' giovedì 23 maggio, e l’auditorium Callisto Arnod del Conservatoire de la Vallée d’Aoste si prepara ad accogliere un nuovo emozionante appuntamento della rassegna “Les Jeudis du Conservatoire”. Questa serie di eventi musicali, diventata ormai un appuntamento fisso per gli amanti della musica in Valle d’Aosta, continua a sorprendere e deliziare il pubblico con proposte sempre originali e di alta qualità.

Stasera, a partire dalle 20:30, i riflettori saranno puntati su “Atipic Duo”, un duo percussivo composto da Alessio Pressendo e Fabio Saccavino. La loro esibizione promette di essere un viaggio sonoro coinvolgente, capace di esplorare le innumerevoli sfumature e possibilità offerte dagli strumenti a percussione.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito, un’ottima occasione per avvicinarsi alla musica dal vivo senza alcun costo. Tuttavia, come spesso accade in queste serate molto attese, si consiglia di arrivare con un po’ di anticipo per assicurarsi un posto, dato che l’auditorium potrebbe riempirsi velocemente.

Alessio Pressendo e Fabio Saccavino non sono nuovi al pubblico valdostano, ma ogni loro performance riesce sempre a portare qualcosa di fresco e innovativo. La loro abilità tecnica e la passione per la musica si combinano per creare un’esperienza sonora unica, che affascina e sorprende. I due musicisti sono noti per la loro capacità di fondere stili diversi e di utilizzare una vasta gamma di strumenti a percussione, dal classico tamburo alle marimba e vibrafoni, fino agli strumenti meno convenzionali.

Les Jeudis du Conservatoire si conferma così una rassegna di grande rilevanza culturale, capace di offrire serate di grande valore artistico. L’appuntamento con “Atipic Duo” rappresenta un’ulteriore occasione per celebrare la musica in tutte le sue forme, sottolineando l’importanza della cultura musicale nella vita della comunità valdostana.

Non resta che prepararsi a una serata di pura emozione e lasciarsi trasportare dalle vibrazioni e dai ritmi incalzanti delle percussioni di Alessio Pressendo e Fabio Saccavino. Buona musica a tutti!

Programma

Casey Cangelosi (1982): Bad Touch (2013)

Gene Koshinski (1980): Dance of the drums (2009)

Anders Koppel (1947): Toccata (1994)

J.W.Moore III (1986): Geaux (2018)

Roberto Bocca (1950): Esegesi (2014)

Andy Akiho (1979): Stop Speaking (2011)

Gene Koshinski (1980): As One (2007)