Si completa con Dargen D’Amico il cartellone di Musicastelle 2024

Alfa, Luca Barbarossa con la Social Band, Bandabardò & Cisco, Motta, Dargen D’Amico, Noemi. Sono questi i nomi degli artisti riuniti sotto l’insegna di Musicastelle, la rassegna di concerti gratuiti che impreziosisce l’inizio e la fine dell’estate valdostana: niente sedie né palchi roboanti, solo musica di qualità che si incontra con la meraviglia del territorio, scegliendo ogni anno spazi nuovi e panorami eccezionali.

Per il tredicesimo anno, l’Office Régional du Tourisme propone appuntamenti che fondono le performance con la scoperta di palcoscenici unici: ciascuna giornata affianca infatti il cammino verso il luogo dell’esibizione al concerto stesso, progettato per consentire uno stretto contatto tra gli artisti e il pubblico. Il tutto è cucito in un rapporto stretto con i Comuni che ospitano ciascuna data, in un progetto autentico e vissuto con intensità.

A inaugurare la rassegna, sabato 15 giugno a Clavalité (Fénis), è l’entusiasmo di Alfa: l’exploit sanremese lo ha presentato come protagonista di una nuova generazione di artisti, con un’energia positiva e trascinante. Sabato 22 giugno torna a Musicastelle Luca Barbarossa, che per il suo concerto a Saint-Oyen si fa accompagnare da quella Social Band che è con lui nell’appuntamento quotidiano di Radio2 Social Club. A concludere la serie di giugno, sabato 29 a Torgnon, è il ritorno della Bandabardò: questa volta l’ensemble toscano arriva in Valle d’Aosta con la voce di Cisco, in un incontro tra due capisaldi del folk rock italiano.

La seconda parte della rassegna è in programma a settembre: sabato 7 a Challand-Saint-Anselme arriva Motta, con la sua canzone d’autore con radici nel rock che continua ad accrescere le fila dei suoi estimatori. Domenica 15 nella splendida radura di Lavesé a Saint-Denis sbarcano i ritmi e le parole di Dargen D’Amico, mattatore sanremese e personaggio capace di togliersi di dosso qualsiasi etichetta di genere e ispirazione. Per la conclusione, Musicastelle sale a Ozein di Aymavilles e ritrova Noemi: la cantautrice romana, reduce dal successo del “Concertone” del 1° maggio e chiamata a suggellare la rassegna domenica 22.

Tutti i concerti di giugno sono in programma alle 15.00, mentre quelli di settembre sono alle 14.00. I concerti programmati di sabato, in caso di maltempo, vengono spostati al giorno successivo; i concerti domenicali, invece, in caso di maltempo vengono spostati in orario serale al Palais di Saint-Vincent.

I concerti sono gratuiti ma, vista la particolarità delle location, i posti sono limitati e si accede solo su prenotazione. Per avere la certezza di partecipare è possibile abbinare al concerto un pernottamento in Valle d’Aosta tramite i link presenti sul sito della rassegna. Dalle 18.00 del venerdì della settimana precedente la data del concerto, gli eventuali biglietti rimasti disponibili sono prenotabili gratuitamente sulla piattaforma Eventbrite.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito https://www.musicastellevda.<wbr></wbr>it/