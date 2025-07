INSOLITI 2025: Arti performative in luoghi insoliti della Valle d'Aosta Quinta edizione

Parte venerdì 1° agosto la quinta edizione del Festival INSOLITI arti performative in luoghi insoliti della Valle d'Aosta che si svolgerà fino a domenica 10 agosto in varie località, con appuntamenti di apertura e chiusura ad Aosta venerdì 1 e domenica 10 agosto, e altri spettacoli a Ollomont, Cogne, Chamois, Torgnon, Arvier, La Thuile, Pollein, e Saint-Pierre Vetan.

Un Festival nato nel 2021 che ha saputo negli anni coinvolgere diverse località valdostane e che con la direzione artistica di Alessandra Celesia, prosegue nell'ospitare eccellenze artistiche locali, nazionali e internazionali, valorizzando i territori, utilizzando location non convenzionali e scenografie naturali, offrendo al pubblico eventi di teatro, danza, performance, musica dal vivo e video, sempre con ingresso libero e gratuito.

Anche quest'anno la programmazione è stata studiata in concertazione coi nove Comuni coinvolti, con due ospitalità internazionali ad Aosta, lo spettacolo per bambini e famiglie a Ollomont nel pomeriggio della domenica 3 agosto, la performance itinerante e site-specific a Cogne il lunedì 4, la conferenza-spettacolo con l'ospite Michele Freppaz martedì 5 a Chamois, canti polifonici a cappella mercoledì 6 a Torgnon, la produzione affidata alla giovane valdostana Florence Bovet in prima presentazione giovedì 7 agosto ad Arvier, il circo contemporaneo del pluripremiato Luigi Ciotta venerdì 8 a La Thuile e nel pomeriggio di domenica 10 a Vetan, e lo spettacolo di una giovanissima compagnia francese nella serata di sabato 9 agosto a Pollein.

Diverse le tematiche ed i generi ospitati dal Festival, lasciando anche spazio di partecipazione e sperimentazione al pubblico, in un affascinante collage artistico che si intreccia con i territori, gli abitanti, i turisti e tutti i professionisti che dedicano passione e cura a questa vibrante orchestrazione culturale.

L'iniziativa è organizzata grazie al sostegno della Regione Autonoma Valle d'Aosta e della Fondazione CRT, dei Comuni ospitanti e delle biblioteche, uffici del turismo, associazioni che hanno collaborato a vario titolo alla realizzazione.

Primo appuntamento venerdì 1° agosto presso il Salone Ducale del Municipio di Aosta con la presentazione in tre turni per massimo trenta persone (ore 15-17-19), dell'installazione e performance audio-libro dal titolo Borderline Visible di e con Ant Hampton c h e invita gli spettatori a partecipare a un’esperienza collettiva, sfogliando le pagine del libro, capovolgendolo, confrontandone le immagini, tracciando linee sulle mappe, guidati da una traccia audio che combina narrazione, musica, registrazioni sul campo e istruzioni per attraversare il libro in un

intervallo di tempo definito. L'artista è riconosciuto a livello internazionale, sta partecipando a molti importanti Festival nazionali e nel 2023 ha vinto il premio IDFA DocLab di Amsterdam per le tecnologie creative.





Domenica 3 agosto alle 15.30 alla Casa Alpina di Ollomont, il teatro di figura e circo di Lara Quaglia, compagnia Fratelli Ochner, nel gioco di fantasia di Baulò, un magico forziere dal quale si generano trasformazioni, acrobazie, magie e giocolerie, creando incanto e sospensione, in un quadro spettacolare in cui nulla è più come appare e tutto può accadere.

Performance itinerante e site-specific del Collettivo Micorrize lunedì 4 agosto a Cogne, con partenza dall'Ufficio del Turismo alle ore 16.30 per poi percorrere le vie del comune valdostano. Attraverso le installazioni di Rosa Lanzaro e le partiture coreografiche di Marta Lucchini, Tremore – Piccole cose del mondo costruisce una cosmogonia di creature e paesaggi, disegna lentamente una costellazione di figure attraverso la quale il pubblico cammina, osserva, ascolta, diventando parte integrante della narrazione e fluendo insieme alla performance come una corrente silenziosa.

Martedì 5 agosto alle ore 15.30 nell'area gioco all'arrivo della funivia di Chamois, il prestigioso ospite Michele Freppaz, ordinario di pedologia e nivologia all'Università di Torino, viene intervistato da Serena Bavo e Agnese Vigorelli della compagnia Tékhné in una conferenza- spettacolo alla ricerca della ricetta della sostenibilità. REC2030 live! nasce dall'amore per la musica e per la cucina e dall'impegno nel promuovere e divulgare lo sviluppo sostenibile. Un dialogo informale, quattro chiacchiere col pubblico e intervista all'ospite speciale per trovare insieme gli ingredienti giusti.





Appuntamento a Torgnon alle ore 21 del 6 agosto, nella splendida cornice della Piazza della Chiesa, per il trio francese Bouches de Coton (Louise Perret, Jessica Martin-Maresco, Elodie Cummings) che offre un repertorio di canzoni tradizionali bulgare, ucraine e macedoni cantate a cappella. Un omaggio ai canti polifonici in cui prevale la matrice strumentale e la sensibilità del canto, la bellezza delle melodie e la purezza delle voci, come in un antico canto sacro capace di creare un’atmosfera di intima condivisione e di pura poesia.





Giovedì 7 agosto alle ore 21 davanti la vecchia stazione di Arvier, la giovane artista valdostana Florence Bovet accompagnata dalle musiche di Luca Moccia, presenta lo spettacolo Welcome to Las Vegas prodotto in esclusiva e in prima presentazione per il Festival. Ispirato alla vera storia di Valerien “Val” Roullet, lo spettacolo si basa su accurate ricerche e interviste a testimoni diretti, e ripercorre la vita di un emigrato valdostano che negli anni '30 si imbarca verso l’America. La vita di un uomo comune diventa così il pretesto e l’occasione per riflettere in modo più ampio sui fenomeni migratori e sulle loro cause e conseguenze.





Arriva dalla Sicilia il pluripremiato artista Luigi Ciotta che con Tutti in Valigia coinvolge e gioca con il pubblico dando vita ad uno spettacolo dal ritmo incalzante e dai numerosi momenti poetici, al confine tra teatro fisico, clown e abilità circensi. Nel 2009 e nel 2014 l'autore vince il concorso Cantieri di Strada OneManShow della FNAS, nel 2018 Orango Bando della Cooperativa Italiana Artisti, il Premio Emilio Vassalli nel 2019, il Premio Mirabilia Award nel 2022, nel 2023 è finalista In Box Verde. Lo spettacolo è stato presentato in tutta l'Europa e in diverse parti del mondo e approda a La Thuile venerdì 8 agosto alle ore 21 nella Sala Manifestazioni Arly e domenica 10 agosto alle 15.30 a Saint-Pierre, in occasione della Festa Patronale, nell'area verde dell'Hotel Notre Maison di Vetan.





Sabato 9 agosto alle ore 21 nella sala del Centro Polifunzionale Grand-Place di Pollein, in scena la piéce in francese Ou reste encore un peu di Cie Minikin, con la scrittura e l'interpretazione di Sashka Bazykina, Pénélope Hervouet, Marta Mcilduff et Elmira Oberholzer. Lo spettacolo ha partecipato nel 2024 al Festival Off di Avignon e viene presentato in prima nazionale per il Festival Insoliti grazie anche alla collaborazione della Fondation Chanoux e dell'Alliance Française. Tra la narrazione e l'immaginazione, marionette di carta volanti guidano una giovane donna attraverso il viaggio del dolore, in un'esplorazione poetica dell'esperienza della perdita e delle modalità

individuali e collettive di elaborare il lutto, disegnando la direzione per continuare a vivere, ad amare e a meravigliarsi.

Il Festival si conclude domenica 10 agosto alle 21.30 ad Aosta in P.zza Papa Giovanni XXIII lato Duomo, con il concerto della giovane cantautrice irlandese Róis accompagnata dalle immagini di Stuart Sloan (fondatore del Festival Docs Ireland) in Equinox, una performance di musica e video originariamente commissionata e presentata in Irlanda per l'Ulster Folk Museum. Utilizzando filmati d’archivio, le immagini dell'equinozio e del folklore ad esso legato, si sviluppano cronologicamente attraverso le epoche e vengono mixate dal vivo per accompagnare una straordinaria colonna sonora nella quale spiccano canti e strumenti tradizionali accanto a sonorità sperimentali.









Il Festival INSOLITI è realizzato con il contributo e il sostegno di: Regione Autonoma Valle d'Aosta, Fondazione CRT, Comune di Aosta, Comune e Biblioteca di Arvier, Comune di Chamois e Love Chamois, Comune di Cogne e Consorzio operatori turistici Cogne, Comune e Biblioteca di La Thuile, Comune e Biblioteca di Pollein, Comune di Ollomont e Casa Alpina, Comune di Saint- Pierre e Vetan2050, Comune e Ufficio Turistico di Torgnon. In collaborazione con Fondation Chanoux e Alliance Française.









Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito. In caso di maltempo il programma può subire modifiche.

Aggiornamenti - ed eventuali location alternative – verranno comunicati sui canali social dell'associazione.

