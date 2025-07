Avant Tout Musique, voci e suoni del mondo a Étroubles

Nel cuore dell’estate valdostana, Étroubles si trasforma in palcoscenico di culture, ritmi e contaminazioni sonore con la 7ª edizione di Avant Tout Musique, rassegna musicale organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Artetroubles. Un viaggio affascinante tra jazz, funk, afrobeat e suoni tradizionali che, dal 23 luglio al 20 agosto, porterà nel borgo uno straordinario mosaico musicale, capace di unire generazioni e provenienze geografiche.

Cinque concerti gratuiti per scoprire il mondo attraverso la musica, tra talenti emergenti e nomi affermati della scena valdostana, piemontese e svizzera. Avant Tout Musique non è solo un evento: è un’iniziativa culturale che rinnova l’identità di Étroubles come luogo d’incontro tra arte, storia e natura. Un festival che arricchisce il territorio, accende l’estate e invita turisti e residenti a riscoprire la bellezza della condivisione musicale.

Il programma 2025

Mercoledì 23 luglio – ore 18:30

Before Dinner (Piemonte)

Il quartetto presenta l’album omonimo con sonorità raffinate e atmosfere evocative. Un progetto nato dall’intesa fra musicisti affiatati, perfetto per inaugurare la rassegna.

Martedì 30 luglio

Bil Aka Kora & Italian Collective

Icona della world music, Bil Aka Kora porta in Valle d’Aosta il suo inconfondibile “Djongo style”, in un ensemble che fonde jazz e Africa, energia e poesia.

Martedì 6 agosto

Jupiter Clouds (Svizzera italiana)

Un quartetto moderno che guarda al futuro del jazz, con influenze fusion, funk e soul. Eleganza ritmica e passione per l’improvvisazione.

Lunedì 12 agosto

B.V.R. Trio con Beppe Barbera

Composizioni originali e grande intensità espressiva per questo trio jazz che spazia con libertà tra linguaggi musicali diversi.

Martedì 20 agosto

Eustakio

Sei musicisti, un’identità musicale ricca di contaminazioni: jazz, afrobeat e funk si fondono in un mix travolgente. Il gran finale perfetto per una rassegna che unisce qualità e visione.

Tutti i concerti sono a ingresso libero. In caso di maltempo si terranno nella Sala Polivalente del Centro sportivo del Bar Tennis.