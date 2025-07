Musica nel Gran Paradiso: “Ciclo Vita & Morte” e “L'acqua delle alte quote”

Continuano, con successo e grande partecipazione, gli appuntamenti musicali della rassegna “Musica nel Gran Paradiso – Radici e Risonanze”, co-finanziata dal Parco Nazionale Gran Paradiso e diretta da Alessandro Valoti.

Domenica 27 luglio 2025, alle ore 17.00, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta di Villeneuve, si terrà il concerto “Arie e divertimenti”, un viaggio musicale tra capolavori senza tempo dal titolo “Ciclo Vita & Morte”, che vedrà sul palco il Trio Adamello, e sarà introdotto dall’intervento di uno degli esperti del Servizio Biodiversità, Conservazione e Educazione Ambientale dell’Ente Parco a tema: “Una riflessione sul ciclo naturale della vita, dove la morte significa nuova vita e nuova biodiversità”.

Sabato 9 agosto, alle 10.30, presso il Labs Acqua e Biodiversità di Rovenaud andrà in scena “Echoes Of Water, Suoni in movimento” con il duo jazz Tracanna-D'Auria, preceduto da una digressione sulla fauna degli ecosistemi acquatici di alta quota a titolo: “Nuove prospettive di ritorni affascinanti”.

I concerti della rassegna sono tutti gratuiti, a entrata libera fino a esaurimento posti.

PROGRAMMA MUSICALE: DOMENICA 27 LUGLIO, ARIE E DIVERTIMENTI

Il concerto rende omaggio a quattro grandi della musica: Mozart, Rossini, Bellini e Verdi, in un percorso ricco di emozioni che attraversa il classicismo e il grande melodramma italiano.

Si apre con l’eleganza dei Divertimenti n. 1 e n. 5 di Mozart, seguiti da un Duettino da Le Nozze di Figaro e due arie da Così fan tutte – In uomini, in soldati e Una donna a quindici anni – che ne esaltano l’ironia e la leggerezza.

La brillantezza di Rossini emerge nell’aria Una voce poco fa da Il Barbiere di Siviglia, mentre il lirismo di Bellini risplende in Ah! non credea mirarti da La Sonnambula, tra dolcezza e struggimento. Chiude il programma la potenza drammatica di Verdi, con Tutte le feste al tempio da Rigoletto, Ma dall’arido stelo divulsa da Un ballo in maschera e il celebre coro Vedi! Le fosche da Il Trovatore.

I PROTAGONISTI

Il Trio Adamello, nato nel 2025 dall’incontro di tre musicisti di Bergamo e Brescia – Davide Bresciani (oboe), Stefano Gamba (clarinetto) e Beatrice Arizza (violoncello) – propone programmi originali e trascrizioni che spaziano dalla musica popolare alle arie d’opera, con un repertorio che abbraccia il Barocco fino al Novecento.

Formatisi in prestigiose istituzioni come l’Accademia della Scala e la Scuola di Fiesole, si sono distinti in concorsi internazionali e hanno collaborato con importanti orchestre italiane, tra cui il Teatro alla Scala, l’Orchestra RAI, la Verdi di Milano e l’Orchestra Haydn di Bolzano.

Hanno inoltre all’attivo incisioni per riviste e label di rilievo come Vocal Voice, Amadeus, Decca e Sony.

PROGRAMMA MUSICALE: SABATO 9 AGOSTO, ECHOES OF WATER

Un viaggio musicale che nasce dal jazz e si apre alle sonorità del mondo, tra improvvisazione, radici melodiche e visioni contemporanee. Con il progetto Echoes of Water, il duo Spiritus Spiritus – composto da Tino Tracanna e Francesco D’Auria – esplora la forza evocativa dell’acqua in tutte le sue forme, trasformandola in suono, ritmo, paesaggio.

La loro musica nasce dal jazz per dialogare con le grandi culture del mondo. Ne deriva un suono sensibile e vibrante che coinvolge il pubblico in una contemporaneità che rispetta le sue radici vitali, in sintonia con la tradizione e la purezza melodica. L’improvvisazione diventa così lo strumento per creare un paesaggio sonoro condiviso. Il repertorio di questo concerto comprende brani già presentati al Festival Bergamo-Jazz 2024, dedicati alla magia dell’acqua nelle sue molteplici forme.

I PROTAGONISTI

Tino Tracanna, sassofonista e compositore nato nel 1956, ha iniziato la sua carriera negli anni ’80 con Franco D’Andrea e Paolo Fresu, partecipando a importanti festival jazz e incidendo oltre 100 album. Fondatore di vari progetti innovativi come l’Inside Jazz Quartet, è oggi docente e coordinatore jazz al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, con collaborazioni di rilievo internazionale.

Francesco D’Auria, batterista, percussionista e compositore, si è formato tra Milano, Parma e il Berklee College di Boston. Ha suonato con grandi nomi del jazz mondiale e partecipato a festival internazionali. Docente di Batteria e Percussioni jazz al Conservatorio di Milano, coniuga attività concertistica e didattica.

PATROCINI E COLLABORAZIONI

La rassegna è realizzata con il contributo del Parco Nazionale Gran Paradiso, e gode del patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Regione Piemonte e Consiglio Regionale del Piemonte, Regione Autonoma Valle d’Aosta e Consiglio Regionale della Valle d'Aosta, Visit Piemonte, Confindustria Canavese e Confindustria Valle d'Aosta e la collaborazione dei Comuni di Ceresole Reale, Locana, Noasca, Ribordone, Ronco Canavese, Valprato Soana, Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Villeneuve e Valsavarenche. L’evento inaugurale del 21 giugno è stato realizzato grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Aosta.

IREN S.p.A., partner ufficiale del progetto, ha messo a disposizione una vettura elettrica per gli spostamenti degli artisti, nel segno della sostenibilità.