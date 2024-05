Concerto di solidarietà del Coro Polifonico di Aosta a sostegno della Fondazione Maria Bonino

Protagonista della serata sarà il rinomato Coro Polifonico di Aosta, diretto dal Maestro Domenico Monetta. Il concerto è dedicato alla memoria della pediatra biellese Maria Bonino, scomparsa tragicamente nel 2005 in Angola a causa di un’epidemia di virus di Marburg, insieme a molti dei suoi giovani pazienti.

L’evento rappresenta un momento significativo di solidarietà e ricordo, sottolineando il profondo legame tra la città di Aosta e la Fondazione Maria Bonino. La Fondazione, nata per volontà della famiglia di Maria e con il sostegno di amici, continua a portare avanti i valori e gli ideali che hanno guidato la vita e il lavoro della dottoressa Bonino.

Maria Bonino ha prestato servizio come Dirigente Medico presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Regionale di Aosta dal 1989, nei periodi in cui si trovava in Italia. Durante il suo lavoro in Valle d'Aosta, Maria ha instaurato profondi legami di amicizia e collaborazione con colleghi e pazienti, ricevendo sempre supporto e incoraggiamento nelle sue scelte professionali, soprattutto quando decideva di partire per le sue missioni in Africa. Per Maria, il lavoro in terra africana rappresentava il compimento più autentico della sua vocazione medica, un’opportunità per fare la differenza in contesti di estrema necessità.

Il concerto del Coro Polifonico di Aosta non sarà solo un’occasione per godere di un’esibizione musicale di alto livello, ma anche un momento per riflettere sui valori di solidarietà e dedizione che hanno caratterizzato la vita di Maria Bonino. Attraverso la musica, la comunità valdostana vuole esprimere il proprio sostegno alla Fondazione Maria Bonino, continuando a promuovere iniziative che incarnano lo spirito altruista e il desiderio di aiutare il prossimo, principi cari alla dottoressa Bonino.

La fondazione invita a partecipare numerosi a questa serata di musica e solidarietà, per ricordare insieme una donna straordinaria e per sostenere la Fondazione che continua a operare in suo nome, portando avanti progetti che fanno la differenza nelle vite di tanti bambini e famiglie in difficoltà.