Nuova opera di Caniggia, "Sacerdoti saggi, sagaci e spiritosi. Preti valdostani di un tempo"

Lunedì 15 luglio alle 18, Mauro Caniggia Nicolotti presenterà il suo 54° libro, intitolato "Sacerdoti saggi, sagaci e spiritosi. Preti valdostani di un tempo", edito da Edizioni La Vallée, Tipografia in Aosta.

Il volume di 192 pagine racconta con stile leggero e divertente un centinaio di brevi storie, aneddoti e curiosità su una trentina di sacerdoti valdostani del passato, offrendo uno spaccato affascinante del loro impatto sulla storia della Valle d’Aosta. L'opera è suddivisa in cinque sezioni e celebra figure iconiche come gli abbés Henry, Gorret e Carrel, ma anche personaggi meno noti, le cui storie inedite arricchiscono ulteriormente la narrazione. Nicolotti ha condotto una ricerca meticolosa, basata su fonti d'epoca e documenti personali come il carteggio dell’abbé Henry, per offrire un omaggio sentito a questi preti la cui dedizione ha profondamente influenzato l'identità valdostana.

I racconti spaziano dai tratti biografici alle curiosità legate al mondo ecclesiastico, rivelando episodi in cui i sacerdoti affrontavano le vette alpine per piantare simboli religiosi o celebrare Messa, trasformando le montagne in rifugi spirituali e teatri di avventure alpinistiche. Le storie raccolte da Nicolotti offrono uno sguardo affascinante sulla vita di questi uomini, mostrando come il loro operato non si limitasse alla guida spirituale delle comunità, ma spesso sfidava le difficoltà della vita di montagna, trasformandosi in un'avventura continua.

La città di Aosta, con il 10% delle sue vie dedicate a questi sacerdoti, rende loro un tributo tangibile, testimoniando l’importanza del loro ruolo nella comunità. Con questo libro, Mauro Caniggia Nicolotti non solo celebra la memoria di questi uomini, ma invita i lettori a scoprire un lato inedito e affascinante della storia valdostana.

Mauro Nicolotti Caniggia

La presentazione del libro sarà un momento di incontro e riflessione, un’opportunità per tutti gli appassionati di storia locale, per coloro che amano le storie di montagna e per chi desidera conoscere meglio le radici culturali e spirituali della Valle d’Aosta. Un evento che promette di essere ricco di emozioni e scoperte, onorando la memoria di coloro che hanno contribuito a plasmare l’identità della regione con la loro saggezza, sagacia e spirito.