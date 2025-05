“Di torre in torre. Passeggiate letterarie”

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che la Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta organizza due eventi collocati nel quadro de Il Maggio dei libri e nell’ambito della rassegna BiblioRencontres–Periferie al centro.

Nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, Il Maggio dei Libri è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali.

BiblioRencontres-Periferie al centro è il titolo della rassegna 2025 della Biblioteca regionale che prende spunto dalla ricorrenza della fondazione, nel 25 a.C., della città di Augusta Praetoria e che vuole porre l’accento sulla relazione tra centro e periferia, esplorando realtà periferiche anche dal punto di vista letterario.

Sabato 10 maggio e sabato 24 maggio dalle 15.30 alle 18.00, sarà possibile partecipare a due passeggiate letterarie che si svolgeranno lungo la cinta muraria della città e saranno guidate dagli insegnanti Marco Delchoz e Manuela Lucianaz e dalla storica Marie-Rose Colliard. Il 10 maggio si partirà dalla Biblioteca regionale e, costeggiando le mura in senso orario, si arriverà alla Porta Praetoria; il 24 maggio l’itinerario si svolgerà in senso antiorario, sempre con partenza dalla Biblioteca regionale e arrivo alla Porta Praetoria. Nel corso delle passeggiate ci si fermerà nei pressi delle torri medievali per ascoltare alcuni brani di letteratura letti da Marco Delchoz e Manuela Lucianaz, dopo un breve inquadramento storico a cura di Marie-Rose Colliard.

Al termine delle passeggiate, la cui durata prevista è di un’ora e mezza circa, i partecipanti potranno continuare la conversazione con i loro ciceroni al Café du Théâtre, dove sarà loro offerto un tè.

La partecipazione alle passeggiate è gratuita, ma è necessario iscriversi inviando un’email all’indirizzo brao-cultura@regione.vda.it: entro il 7 maggio per il primo appuntamento, entro il 21 maggio per il secondo appuntamento.

Per ogni passeggiata è ammesso un numero massimo di 25 persone; le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo.

Gli eventi si svolgeranno anche in caso di pioggia.

Marie-Rose Colliard è storica e insegnante distaccata all’Archivio storico regionale

Marco Delchoz insegna Latino e Greco al Liceo classico di Aosta

Manuela Lucianaz insegna Italiano e Latino al Liceo classico di Aosta

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.