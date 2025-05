Kid Pass Days 2025: la cultura a misura di bambino torna protagonista anche al MAV

Il 10 e 11 maggio 2025 tornano i Kid Pass Days, il più grande evento nazionale dedicato alle famiglie con bambini e alla scoperta del patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico italiano, attraverso attività pensate appositamente per il pubblico dei più piccoli. Una vera e propria maratona culturale che, anche quest’anno, vede la partecipazione di oltre 120 musei, spazi culturali, castelli, planetari, parchi archeologici e associazioni, con più di 150 eventi in presenza organizzati in simultanea in tutta Italia.

L’obiettivo dei Kid Pass Days è diffondere l’accessibilità alla cultura fin dalla prima infanzia, promuovendo esperienze educative e inclusive a misura di bambino, in un contesto di apprendimento attivo e divertente.

Tra i protagonisti dell’edizione 2025, anche il MAV – Museo dell’Artigianato Valdostano, che propone due appuntamenti speciali pensati per le famiglie, uno al museo di Fénis e uno allo SpaziØrsoEdu, il nuovo spazio educativo del MAV nella città di Aosta.

Di seguito il programma:

Sabato 10 maggio il MAV propone una visita-gioco “Il mistero del Tatà scomparso”. Un’appassionante visita-gioco tra le sale del museo, dove i bambini vestiranno i panni di giovani detective per risolvere un misterioso caso di sparizione. L’attività stimola l’osservazione, la logica e la conoscenza dell’artigianato valdostano, attraverso un approccio ludico ed esperienziale.

Sono previsti 3 turni di visita alle ore 10.30, 14.00 e 16.00. L’attività è adatta a bambini dai 6 ai 12 anni.



Domenica 11 maggio allo SpaziØrsoEdu è in programma “A caccia dell’orso”, un laboratorio che accompagna i più piccoli in un percorso sensoriale alla scoperta della natura e delle materie prime dell’artigianato locale. Un’esperienza immersiva che coinvolge corpo, mente e immaginazione ispirato al celebre albo illustrato di Michael Rosen e Helen Oxenbury

Sono previste 2 attività alle ore 10.00 e 15.00. L’attività è adatta a bambini dai 12 ai 36 mesi.



La partecipazione ad entrambe le attività è gratuita con prenotazione obbligatoria, tramite il sito ufficiale www.lartisana.vda.it/calendario.