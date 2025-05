La Valle d’Aosta presente al Salone Internazionale del Libro di Torino dal 15 al 19 maggio 2025

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che la Valle d’Aosta sarà presente al XXXVII Salone internazionale del Libro di Torino, in programma al Lingotto Fiere dal 15 al 19 maggio 2025.

Lo stand istituzionale della Regione, curato dalla struttura Attività espositive e promozione identità culturale dell’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali, sarà allestito al Padiglione 3, stand Q147.

Il tema della XXXVII edizione del Salone del Libro sarà Le parole tra noi leggere ed evoca la possibilità costante dell’incontro: il tentativo ostinato e allegro di entrare in contatto con il “noi”, usando le parole per conoscere, raccontare, scambiare idee, offrendo uno spazio di dialogo sull’arte e la letteratura ma anche su tutto quello che succede, che riguarda il mondo e quindi ci riguarda. Questo Salone rinnova e omaggia le parole e la particolare materia di cui sono fatte: leggera, precisa, preziosa.

Ogni anno a Torino nella cornice del Lingotto Fiere si riunisce tutta la filiera del libro: case editrici, scrittori, librai, bibliotecari, agenti, illustratori, traduttori e tanti, tantissimi lettori. Per gli editori, dai grandi gruppi agli indipendenti, il Salone è la più importante occasione di vendita e di presentazione delle novità editoriali. Per tutti i lettori, il Salone è un grande festival internazionale della cultura:137 mila mq espositivi, oltre 700 stand, 51 sale e 220 ore di laboratori, oltre 2.000 eventi al Lingotto e oltre 500 sul territorio con il Salone Off.

“La partecipazione al Salone del libro di Torino - afferma l’Assessore Jean Pierre Guichardaz - costituisce un’importante occasione per promuovere l’identità e la cultura valdostane consentendo di dare visibilità alle attività e ai beni culturali della Valle d’Aosta, anche attraverso la vendita di pubblicazioni edite dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali e dei cataloghi realizzati in occasione delle esposizioni d’arte ed è un punto di riferimento internazionale per le istituzioni interessate alla promozione delle proprie iniziative culturali ed editoriali.”

Nel corso della manifestazione, l’Assessore Guichardaz incontrerà i referenti della Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo interregionale e condividere strategie comuni per la valorizzazione delle politiche culturali ed editoriali a livello nazionale. L’incontro costituirà anche un’occasione per presentare le buone pratiche adottate dalla Valle d’Aosta nel campo della promozione del patrimonio culturale e dell’identità territoriale.

Il pubblico potrà negli spazi della Valle d’Aosta del materiale informativo istituzionale relativo ai beni culturali, all’offerta culturale e turistica della regione e alla cultura immateriale del nostro territorio. Sarà inoltre possibile acquistare i cataloghi d’arte delle recenti mostre realizzate in Valle d’Aosta (acquistabili con uno sconto fiera pari al 50% o al 30% sul prezzo di copertina, rispettivamente se pubblicati prima o dopo l’anno 2020) e le pubblicazioni della Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali, tra cui quelle dedicate ai castelli valdostani e all’Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans.

È previsto inoltre all’interno dello stand un corner dedicato al Premio letterario Valle d’Aosta, iniziativa organizzata dall’Assessorato per celebrare la narrativa italiana, esplorare nuove prospettive culturali e consolidare il legame tra la letteratura e il territorio valdostano. Dario Voltolini con Invernale – La nave di Teseo è stato il vincitore della prima edizione (finalista insieme a Alessandra Carati con Rosy – Mondadori e Claudia Durastanti con Miss Italia – La nave di Teseo); la menzione speciale Esordio è andata a Edoardo Vitale per Gli straordinari (Mondadori) mentre quella per la saggistica, dedicata al tema del confine, è andata a Paolo Pecere per Il senso della natura (Sellerio).

Durante le giornate del Salone, presso lo stand della Regione Valle d’Aosta è stara prevista un’area, con un accordo stabilito con il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai - sezione Valle d’Aosta (S.I.L.) dove i librai valdostani possano vendere le pubblicazioni, con particolare riferimento alla Valle d’Aosta e nella quale saranno presenti autori e editori valdostani per il firmacopie degli ultimi libri usciti. Questo il programma:

SABATO 17 maggio

ore 11.00 "Quando l'ambra abbraccia il miele". Autore Elvira Borriello. Elmi's World;

ore 16.00 "Le avventure di Valerio: tra sogni e realtà. Esplora il cielo e la montagna con voli reali e di fantasia". Autore Luigi e Valerio Boggia. Edizioni Nostre Montagne;

ore 18.00 "Cento cime. Una storia di vita e montagne", "Il bien joué". Autori Giancarlo Telloli e Silvio Giono Calvetto Echos edizioni. A seguire per autori vari "Valdostani per sempre" Edizioni della Sera e "Quasi cinquanta sfumature di confine". Echos edizioni;

DOMENICA 18 maggio

ore 10.30 “Donne e uomini nella tempesta. La stregoneria medievale in Valle d'Aosta” autore Ezio Emerico Gerbore (Aosta). Saggio storico. Edizioni Pedrini;

ore 11.00 “L'angelo custode finzione o realtà”. Autore William Loiodice (Aosta) Saggio, Edizioni Pedrini;

ore 11.30 “Come in cielo così in terra. Le coppelle e le costellazioni”. Autore Guido Cossard (Aosta) Saggio. Edizioni Pedrini;

ore 12.00 “La mucca di Napoleone” Autore Antonio Albace (Aosta) Romanzo. Edizioni Pedrini;

ore 15.00 “Il tesoro di Calvino”. Autore Laurent Sarteur (Roisan) Romanzo storico. Edizioni Pedrini;

ore 15.30 “Sorgenti emotive. I racconti del Circolo del Calamaio”. Curatrice Catia Pernigotto (autori/trici vari). Edizioni Pedrini;

ore 16.00 “Qui tutto come sempre”. Autrice Maria Grazia Yon (Gaby) Narrativa. Edizioni Pedrini;

ore 16.30 “Maria Maddalena e l'acqua-Vers la Garde Perloz”. Autrice Alina Piazza (Champoluc/Vc) Ricerca storica. Edizioni Pedrini;

ore 17 "Libero". Autrice Daniela Gionco. End edizioni.