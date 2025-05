Il CSV Valle d’Aosta al Salone Internazionale del Libro di Torino 2025

Il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta (CSV VdA) parteciperà, per la prima volta, al Salone Internazionale del Libro di Torino, uno dei principali appuntamenti culturali nazionali, in programma dal 15 al 19 maggio 2025 presso il Lingotto Fiere.

La presenza al Salone è resa possibile grazie al sostegno del Consiglio regionale della Valle d’Aosta e si inserisce all’interno di una partecipazione collettiva, che vede il CSV VdA condividere lo spazio espositivo con altri Centri di Servizio per il Volontariato del Piemonte e con CSVnet, il Coordinamento nazionale.

L’obiettivo della partecipazione è duplice: da un lato valorizzare e raccontare il volontariato valdostano attraverso i libri, i progetti e le testimonianze delle associazioni del territorio; dall’altro, promuovere una cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, portando al Salone storie vere, spesso poco raccontate, ma dense di significato e impatto sociale.

Oltre allo spazio espositivo, il CSV Valle d’Aosta ha organizzato due incontri pubblici inseriti all’interno del programma del Salone, che si terranno presso lo stand del CSV.

Venerdì 16 maggio alle ore 16 sarà presentato il progetto “Alpinisti InsuperAbili” in un panel intitolato “Quando l’adrenalina diventa inclusiva“ che racconta l’esperienza di salita sul Breithorn (4.165 m) con persone in sedia a rotelle, accompagnate da guide alpine e volontari. Interverranno Roberto Ferraro e Daniele Boero, ideatori del progetto.

Sabato 17 maggio alle ore 14.30, l’appuntamento “La montagna che accoglie: sport e fragilità” esplorerà le nuove frontiere dell’inclusione attraverso lo sport invernale, con l’esperienza dell’associazione ASPERT e della Lymph Foundation. Interverranno Andrea Borney presidente dell’Associazione Sport per Tutti e Christian Zanolli della Fondazione Pro Montagna.





“La partecipazione del CSV al Salone internazionale del Libro rappresenta da un lato una straordinaria occasione per valorizzare l'attività del mondo del volontariato valdostano attraverso le pubblicazioni promosse, in particolare negli ultimi anni, dalle associazioni e dall’altro di esportare, in un contesto particolarmente prestigioso, le buone prassi delle reti associative regionali” è il commento di Claudio Latino, Presidente del CSV Vda ODV.

"Il volontariato non è solo azione concreta sul territorio, ma anche testimonianza e racconto di esperienze che meritano di essere conosciute e condivise - evidenzia il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin - Portare la voce del volontariato al Salone del Libro significa contribuire a costruire una cultura della solidarietà, dell’inclusione e della cittadinanza attiva, valori che stanno alla base della nostra comunità.»

La partecipazione al Salone è un’occasione importante per mostrare come il volontariato possa anche essere racconto, riflessione e cultura. Nello stand dei CSV saranno, a turno, presenti anche i libri e in alcuni casi i volontari delle associazioni che hanno aderito all’iniziativa.

Libri e associazioni presenti nello stand del CSV Valle d’Aosta

“Camminare con la demenza” – ALZHEIMER VALLE D’AOSTA ODV

“Camminando per Aosta tra storia e storie” – ANTEAS VALLE D’AOSTA ODV

“L’écrivain de la tour” – ADB DI GIGNOD ODV

“I figli di Ana Moise. Storia vera di una avventura umana” – ANA MOISE ONLUS ODV

“…Con un po’ di fantasia” – Ass. Volontariato per il Pronto Intervento Sociale e l’Assistenza Domiciliare ODV con INSIEME ODV

“Ascoltare gli ultimi” – ASSOCIAZIONE VALDOSTANA VOLONTARIATO CARCERARIO ODV

“I racconti di... Io scrivo una storia” – ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI DONNAS ODV

“Vivere e battersi per sé e per gli altri” – BARBARA & CO ETS

“Insieme si può” – DIAPSI – DIFESA AMMALATI PSICHICI APS

“Cahier e Lettera a me stessa” – FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA VALLE D’AOSTA

“Alla fine si muore” – IL BRUCO E LA FARFALLA APS

“Diario semiserio da una diagnosi” – LILT – LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI VALLE D’AOSTA ODV

“Il naso rosso” – MISSIONE SORRISO VALLE D’AOSTA ODV

“Per la memoria” – PRO LOCO VERRES APS

“Don Prospero Duc” – SARRE 2MILA8 ODV

“Valdostani per sempre. Viaggio emozionale nel cuore della Valle d’Aosta” – VERRÈS PER TUTTI