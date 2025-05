Al secondo concorso “Renato Angelucci” 37 musicisti

Sono 37 i musicisti che parteciperanno alla seconda edizione del concorso “Renato Angelucci”, promosso dal Lions Club Aosta Mont Blanc. Anche quest’anno è stata alta l’adesione degli studenti valdostani. A confronto i giovani iscritti alle scuole di musica della Valle d’Aosta, i residenti che frequentano istituzioni musicali al di fuori della regione, gli allievi della SFOM, dei corsi bandistici, delle scuole medie a indirizzo musicale, del Liceo Musicale e delle istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale.

Sono 9 i partecipanti tra gli under 11 (categoria A), 7 gli under 14 (B), per arrivare a 11 under 19 (C) e 10 under 27 (D). I candidati sabato 24 maggio (a partire dalle 9.30) si esibiranno a porte chiuse al Conservatoire de la Vallée d’Aoste, dove saranno valutati dalla giuria formata da un presidente del Lions Club Aosta Mont Blanc e da tre commissari individuati tra docenti e musicisti del territorio.

Domenica 25 maggio, alle ore 17 al teatro Giacosa di Aosta, i migliori tre musicisti di ogni categoria saliranno sul palco per l’esecuzione del programma e per ricevere il premio, che per i più grandi sarà in denaro con un valore che varia dai 150 ai 500 euro.

Il concorso è nato lo scorso anno per ricordare “Renato Angelucci”, socio del Lions Club Aosta Mont Blanc e amante della musica rock scomparso nel 2021 dopo una malattia. L’iniziativa è portata avanti dall’Associazione ed è organizzata in collaborazione con il Conservatoire de la Vallée d’Aoste.