La Langue qui danse entre les écrans et la mémoire

Le francoprovençal n’a pas dit son dernier mot. Ce 29 mai, dans la salle feutrée du Musée Archéologique Régional d’Aoste, c’est une page de modernité qui s’est tournée pour une langue enracinée dans les siècles. Le lancement officiel du profil Instagram @patoisvda et la présentation du manuel Patoué eun secotse ont été les deux piliers d’une conférence de presse qui sonnait comme un manifeste : faire du passé un avenir possible.

La langue patoise, souvent reléguée aux marges du quotidien, devient ici protagoniste d’un récit nouveau. Elle entre dans la lumière bleutée des écrans, sans renier ses ombres d’autrefois. Ce projet, porté par le Guichet linguistique du francoprovençal en collaboration avec le BREL, s'inscrit dans une dynamique inédite de revitalisation. Une langue que certains pensaient endormie se révèle soudain capable de danser sur les plateformes numériques, de chuchoter à l’oreille des jeunes, de parler aux cœurs connectés.

@patoisvda, c’est bien plus qu’un simple compte : c’est un carrefour trilingue (italien, français, anglais) où se croisent expressions idiomatiques, récits de vie, quiz et toponymie. C’est une passerelle entre la mémoire des anciens et les pouces rapides des nouvelles générations. Grâce à une charte graphique inclusive, des microrécits vidéos, des contenus audio et une pédagogie intuitive, le patois redevient un outil d’échange et de fierté.

Mais la racine ne tient que si elle s’ancre. Et c’est là qu’intervient Patoué eun secotse, véritable compagnon de voyage pour qui souhaite réapprendre à nommer le monde en francoprovençal. Né d’une décennie de travail, centré sur la variante d’Aymavilles, ce manuel offre onze chapitres thématiques allant de la santé aux transports, enrichis de dialogues pratiques et lexiques trilingues. Un code QR permet même d’entendre les mots vibrer, respirer, se poser sur la langue comme des graines à faire germer.

« Avec ce double lancement, nous affirmons notre volonté de faire du francoprovençal une langue du présent et de l’avenir », a souligné l’assesseur aux activités et biens culturels. Et il y a de quoi y croire : dans ces outils cohabitent la fidélité au terroir et l’ambition du monde, l’intimité du patois parlé au coin du feu et la puissance virale d’un reel Instagram.

Le francoprovençal n’est plus une relique. Il est une langue-vigie, capable de signaler d’où l’on vient et de tracer des routes là où les cartes se taisent. C’est une voix qui ne s’éteint pas mais qui change de fréquence. Une langue qui ne se fige pas dans l’ambre, mais qui palpite dans la lumière des écrans, libre et fière, comme une chanson qu’on croyait perdue et que l’on retrouve, soudain, sur nos lèvres.