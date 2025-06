A Saint-Martin-de-Corléans, l’ultima messa in francese prima della pausa estiva

Domenica 15 giugno sarà l’ultima celebrazione in lingua francese nella chiesa parrocchiale di Saint-Martin-de-Corléans prima della consueta pausa estiva. La Santa Eucaristia, che si tiene ogni domenica e nei giorni di precetto alle ore 9.30, tornerà a essere officiata in francese a partire da domenica 5 ottobre, sempre a cura dell’Abbé Ferdinand Nindorera, sacerdote originario di Gitega (Burundi), da anni punto di riferimento della comunità.

Anche in quest’occasione, la funzione sarà animata dal coro diretto da Iris Boniface Stévenin, con all’organo il prof. Paolo Torrente, docente presso l’Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta. Al termine della messa, verrà eseguito l’“Hymne du Jubilée 2025 – Pélerin d’espérance”, inno ufficiale dell’anno giubilare.

Il coro di Saint-Martin-de-Corléans è stato anche invitato, per domenica 22 giugno, ad animare la celebrazione festiva nella parrocchia di Courmayeur, su invito del parroco don Gregorio Mrowczynski, portando con sé lo stesso inno del Giubileo 2025. Un segnale tangibile del valore e della bellezza delle liturgie animate con cura, in lingua francese, secondo una tradizione viva.

Come ogni estate, anche quest’anno la messa in lingua francese viene sospesa per i mesi di luglio, agosto e settembre. Ma la partecipazione dei fedeli, costante e affezionata, dimostra come questa celebrazione sia ben più di una semplice scelta liturgica. È una forma di resistenza culturale e spirituale, un presidio di francofonia in una Valle d’Aosta dove la lingua francese – un tempo fulcro identitario – viene oggi spesso ridotta a mero requisito burocratico.

In questa comunità, invece, il francese continua a vivere come lingua della fede, della preghiera, della coralità. Il coro è parte integrante della celebrazione, e sono aperte le adesioni per chi volesse unirsi alla cantoria: un modo concreto per sostenere la vita della parrocchia e contribuire alla sua ricchezza linguistica.

La parrocchia di Saint-Martin-de-Corléans, menzionata per la prima volta in una bolla di papa Alessandro III nel 1176, è oggi considerata una vera enclave patoisante nel cuore di Aosta. È anche l’unica parrocchia cittadina a celebrare regolarmente la messa in lingua francese, mantenendo viva una tradizione che è parte profonda dell’identità valdostana.

Il clero valdostano, del resto, ha sempre svolto un ruolo chiave nella difesa e nella trasmissione del francese: basti ricordare le figure di sacerdoti-poeti come l’abate Jean-Baptiste Cerlogne o Jean-Joconde Stévenin, veri protagonisti della lotta contro l’italianizzazione forzata e sostenitori delle scuole di montagna francofone.

Oggi, nel silenzio di tante istituzioni, è la liturgia a raccogliere il testimone di quella battaglia culturale. Un gesto semplice ma eloquente: pregare in francese significa, ancora oggi, scegliere di appartenere con consapevolezza alla “Petite Patrie”.

À Saint-Martin-de-Corléans, dernière messe en français avant la pause estivale

Dès le dimanche 15 juin, la célébration eucharistique en langue française sera suspendue jusqu’au 5 octobre. L’“Hymne du Jubilé 2025” clôturera la messe dominicale.

Le dimanche 15 juin marquera la dernière célébration de l’Eucharistie en langue française dans l’église paroissiale de Saint-Martin-de-Corléans avant la pause estivale habituelle. La messe, célébrée chaque dimanche et les jours de fête à 9h30, reprendra le dimanche 5 octobre, toujours avec l’abbé Ferdinand Nindorera, prêtre originaire de Gitega (Burundi), figure spirituelle bien connue de la communauté.

Comme à l’accoutumée, la liturgie sera animée par la chorale dirigée par Iris Boniface Stévenin, accompagnée à l’orgue par le professeur Paolo Torrente, enseignant à l’Institut musical de la Vallée d’Aoste. À la fin de la célébration, la chorale interprétera l’“Hymne du Jubilé 2025 – Pèlerin d’espérance”, hymne officiel de l’année jubilaire.

La chorale de Saint-Martin-de-Corléans a également été invitée à animer la messe dominicale du 22 juin à Courmayeur, à l’invitation du curé don Gregorio Mrowczynski. Elle y interprétera également l’hymne jubilaire, partageant ainsi avec une autre communauté paroissiale la richesse du chant liturgique en langue française.

Comme chaque année, la célébration en français sera suspendue durant les mois de juillet, août et septembre. Pourtant, la fidélité des paroissiens témoigne de l’importance de cette messe dominicale : bien plus qu’un choix liturgique, c’est un acte de résistance culturelle et spirituelle.

À Saint-Martin-de-Corléans, le français n’est pas une langue administrative ou symbolique : c’est la langue de la foi, de la prière partagée, du chant communautaire. La chorale est une partie essentielle de la célébration et les inscriptions sont ouvertes pour celles et ceux qui souhaitent la rejoindre : un geste concret pour renforcer la vitalité linguistique et musicale de la paroisse.

La paroisse de Saint-Martin-de-Corléans, mentionnée pour la première fois dans une bulle du pape Alexandre III datée du 20 avril 1176, est aujourd’hui considérée comme un véritable bastion patoisant au cœur d’Aoste. C’est aussi la seule paroisse de la ville où la messe dominicale est célébrée régulièrement en français, maintenant vivante une tradition profondément enracinée dans l’histoire de la Petite Patrie valdôtaine.

Il faut rappeler le rôle central du clergé valdôtain dans la défense et la transmission de la langue française, avec des figures emblématiques comme l’abbé Jean-Baptiste Cerlogne ou Jean-Joconde Stévenin, prêtres-poètes qui ont combattu l’italianisation fasciste et soutenu les écoles de montagne francophones.

Aujourd’hui encore, alors que le français est parfois relégué dans les institutions à un rôle purement fonctionnel, c’est la liturgie qui continue de porter la flamme. Prier en français, c’est choisir d’appartenir pleinement et consciemment à une communauté linguistique et spirituelle enracinée dans l’histoire.