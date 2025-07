Leone XIV: discernere i percorsi di vita e rifiutare ciò che ci allontana dal Vangelo

Daniele Piccini - VN

Preghiamo perché impariamo sempre di più a discernere, a saper scegliere i percorsi di vita e a rifiutare tutto ciò che ci allontana da Cristo e dal Vangelo

È dedicata alla formazione per il discernimento l’intenzione di preghiera di Papa Leone XIV per il mese di luglio. Il "Video del Papa" è diffuso oggi, giovedì 3, attraverso la Rete Mondiale di Preghiera.

Nel video - realizzato sempre dalla Rete Mondiale, in collaborazione con la Diocesi di Brooklyn – la voce e una preghiera inedita del Pontefice allo Spirito Santo accompagnano il cammino di una ragazza tra i boschi. Si trova di fronte ad un bivio. Deve scegliere. Come il suo viaggio è orientato da una mappa e un telefono satellitare, la sua vita spirituale e le sue scelte si nutrono della lettura della Bibbia, della preghiera del Rosario, della devozione a Maria. La preghiera di Papa Leone XIV per chiedere allo Spirito Santo guida e discernimento nel proprio cammino, si conclude con una supplica di ispirazione agostiniana.

La protagonista del Video del Papa davanti ad un "bivio esistenziale".

Concedimi di conoscere meglio ciò che mi anima, per respingere ciò che mi allontana da Cristo, e per amarlo e servirlo sempre di più

Il vescovo di Ippona scrive infatti nelle sue Confessioni che la sempre maggiore conoscenza di sé porta ad una sempre più profonda conoscenza di Dio. Conoscere le proprie fragilità consente di chiedere al Signore la guarigione e il dono della vita sana.

L’arte del discernimento, raccomandata già da San Paolo (Romani 12, 2) all’inizio della storia della Chiesa, è oggi più necessaria che mai, sottolinea una nota della Rete Mondiale di preghiera, diffusa a commento del video con le intenzioni di luglio. Oggi, si legge, siamo sottoposti ad una quantità enorme di informazioni (non sempre veritiere), a cambiamenti sociali e tecnologici di una velocità spesso ingestibile, allo stordimento delle realtà parallele create dall’intelligenza artificiale e dai social media. “Nel mezzo delle frenesie della vita quotidiana, dobbiamo imparare a fare una pausa e creare momenti sacri per la preghiera”, afferma monsignor Robert J. Brennan, vescovo di Brooklyn, commentando il video del Pontefice. “È in questi spazi silenziosi di ascolto attento – continua il presule – che scopriamo quali strade contano davvero e troviamo il discernimento per scegliere ciò che conduce veramente alla gioia che proviene solo da Dio”.

Se quella del discernimento è l’arte che ci porta verso la felicità, è tanto più urgente apprenderla oggi. “La formazione per il discernimento è fondamentale per navigare in un mondo complesso”, ribadisce il direttore internazionale della Rete Mondiale di Preghiera del Papa, padre Cristóbal Fones, S.J. Tra le mille voci che ci assordano è importante riconoscere quella giusta. “Coltivare una relazione profonda con Gesù – prosegue padre Fones - è ciò che conta di più, poiché in questo modo possiamo riconoscere la sua voce tra le tante voci del mondo e avere la consapevolezza necessaria per prendere le nostre decisioni in base a uno scopo e a un orizzonte più umano”. In questo percorso di formazione ci soccorre la spiritualità di Sant’Ignazio di Loyola che ha dedicato al discernimento il testo degli Esercizi spirituali. “Sant’Ignazio ci offre delle regole di discernimento per sentire e conoscere ciò che ci accade interiormente, le mozioni, i movimenti del nostro spirito, affinché possiamo scegliere ciò che ci aiuta ad amare e a essere amati, e rifiutare ciò che ce lo impedisce. Il discernimento spirituale – conclude padre Fones - ci aiuta a esercitare meglio la nostra libertà”.

La preghiera del Video

Durante l’Anno Santo 2025, il Video del Papa rivela le intenzioni di preghiera che il Pontefice porta, di mese in mese, nel cuore. Il fedele che voglia ottenere la grazia dell’indulgenza giubilare, deve pregare per queste intenzioni. Di seguito il testo integrale della preghiera inedita allo Spirito Santo contenuta nel filmato diffuso oggi:

Spirito Santo, tu, luce della nostra intelligenza,

soffio e dolcezza nelle nostre decisioni,

dammi la grazia di ascoltare attentamente la tua voce

per discernere i passaggi segreti del mio cuore,

perché io possa cogliere ciò che è veramente importante per te

e liberare il mio cuore dai suoi tormenti.

Ti chiedo la grazia di imparare a fermarmi,

per prendere coscienza del mio modo di agire,

dei sentimenti che mi abitano,

dei pensieri che mi invadono

e che, molto spesso, nemmeno percepisco.

Desidero che le mie scelte

mi conducano alla gioia del Vangelo.

Anche se dovrò attraversare momenti di dubbio e di stanchezza,

anche se dovrò combattere, riflettere, cercare, ricominciare…

Perché, alla fine del cammino,

la tua consolazione è il frutto di una decisione giusta.

Concedimi di conoscere meglio ciò che mi anima,

per respingere ciò che mi allontana da Cristo,

e per amarlo e servirlo sempre di più.

Amen.