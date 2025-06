Giovani penne per il futuro dell’informazione

In un’epoca in cui il giornalismo è chiamato a reinventarsi, Poste Italiane scommette sui giovani valdostani con un concorso nazionale che premia il merito e apre le porte della comunicazione istituzionale. In palio borse di studio, esperienze professionali e formazione all’estero.

Riscoprire il valore della narrazione, riconnettere l’informazione con i territori, formare i comunicatori del domani. È questa la visione che anima la seconda edizione del Premio giornalistico TG Poste, lanciato da Poste Italiane e aperto anche alla Valle d’Aosta: una chiamata alle armi per giornalisti under 30 – professionisti, pubblicisti e studenti delle scuole di giornalismo – decisi a lasciare il segno in un panorama mediatico in profonda trasformazione.

Il concorso punta sulla freschezza di sguardo delle nuove generazioni per raccontare i grandi temi che attraversano la vita dell’azienda e del Paese: innovazione, trasformazione digitale, sostenibilità, e-commerce, servizi di prossimità e progetti come Polis, che porta i servizi pubblici nei piccoli comuni. Una narrazione che chiede concretezza ma anche visione, radicamento ma pure apertura al mondo.

Per partecipare è necessario presentare un servizio giornalistico originale – destinato a carta stampata, web, tg o social video – accompagnato da un breve video di presentazione. I vincitori (uno per categoria) avranno accesso a un’esperienza professionale nell’area Comunicazione di Poste Italiane. E il migliore tra loro riceverà una borsa di studio per un corso di alta formazione giornalistica all’estero, selezionato da una giuria d’eccezione composta dai direttori delle più importanti testate italiane.

“Una sfida che accende i riflettori sulla qualità, sulla curiosità e sull’impegno civico dei giovani giornalisti – spiegano da Poste – e che rilancia il ruolo del giornalismo come ponte tra istituzioni, cittadini e territori”.

Il TG Poste, nato per raccontare in diretta quotidiana la realtà dell’azienda e del Paese, diventa così palestra e vetrina per le voci emergenti del racconto italiano. E per la Valle d’Aosta, regione da sempre attenta all’informazione locale e alle istanze culturali, rappresenta una concreta occasione per far brillare il talento di chi, in punta di penna o dietro una videocamera, vuole trasformare la passione in professione.

Info e candidature sul sito: premiotgposte.posteitaliane.it