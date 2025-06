11° Asteroid Day a Saint-Barthélemy 

La Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS partecipa all’iniziativa internazionale Asteroid Day, promossa ogni anno dalle Nazioni Unite per ricordare la catastrofe di Tunguska del 30 giugno 1908, quando un corpo di origine extraterrestre esplose in atmosfera sopra una zona disabitata della Siberia, in Russia, devastando un’area di oltre 2.000 km2. L’obiettivo dell’Asteroid Day è comunicare in maniera corretta i pericoli che possono giungere dallo spazio, evitando allarmismi, sensazionalismi e titoli acchiappa-clic. Proponiamo tre appuntamenti, uno online e due in presenza.

Lunedì 23 giugno 2025, dalle ore 21.00 alle 22.00 , il ricercatore scientifico Ettore Perozzi, dal 2017 al 2020 responsabile dell’Ufficio per la Sorveglianza Spaziale dell’Agenzia Spaziale Italiana, sarà protagonista della diretta online Chiedi al planetologo! sui nostri canali YouTube e Facebook. Lo studioso spiegherà come si scoprono gli asteroidi potenzialmente pericolosi e come si valuta la probabilità di collisione con la Terra, ricordando il recente caso dell’asteroide 2024 YR4. Tra i libri pubblicati da Ettore Perozzi, segnaliamo Il cielo che ci cade sulla testa. Impatti cosmici e incontri ravvicinati (Il Mulino, 2016) e Spazzini spaziali. Per un futuro sostenibile dello spazio (Dedalo, 2024).

, un ricercatore dell’Osservatorio Astronomico accoglierà il pubblico al Planetario di Lignan per dedicato ai rischi legati agli asteroidi e altri corpi cosmici la cui orbita si avvicina a quella della Terra, informando in modo responsabile e scientificamente fondato. Seguirà la visita guidata alla nostra collezione di meteoriti, con rari campioni esposti per l’occasione. Ancora sabato 28 giugno, dalle ore 21.30 alle 23.00, proponiamo la visita guidata notturna con l’osservazione del cielo a occhio nudo e al telescopio, nella Terrazza Didattica dell’Osservatorio Astronomico, nel primo Starlight Stellar Park in Italia riconosciuto dall’UNESCO. Scopriremo così che grazie allo studio degli astri, dal Sistema Solare alle stelle della Via Lattea fino alle galassie lontane, possiamo comprendere meglio anche struttura e composizione della Terra.

L’evento speciale 11° Asteroid Day a Saint-Barthélemy è inserito nel calendario italiano e in quello internazionale della manifestazione mondiale Asteroid Day. Inoltre ha ricevuto il patrocinio ufficiale dell’’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

L’evento speciale 11° Asteroid Day a Saint-Barthélemy è realizzato con il contributo della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Vi aspettiamo online e a Saint-Barthélemy, la vallée des étoiles!