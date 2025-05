Django, Byron e la lanterna magica: ad Aosta un racconto di inclusione e meraviglia

Un cane. Un pesce. Una città da riscoprire con occhi nuovi.

Arriva ad Aosta, venerdì 6 giugno 2025 alle ore 18, nella cornice della Libreria BrivioDue in Piazza Chanoux, la presentazione del libro “Le avventure di Django & Byron – Aosta e la lanterna magica”, primo capitolo di una nuova serie illustrata per bambini scritta a quattro mani da Mauro Caniggia Nicolotti e Cristina Pession, con le illustrazioni firmate da Annie Caroline Roveyaz.

Un’opera delicata e profonda, che dietro una storia semplice e poetica racchiude un messaggio universale: l’inclusione.

Django, cane buono e dal cuore grande, spesso giudicato per il suo aspetto.

Byron, pesciolino curioso, che guarda il mondo da una boccia d’acqua e lo trasforma in una lanterna magica di visioni, emozioni e possibilità.

Due esseri tanto diversi quanto affini, che imparano a comunicare senza parole, abbattendo i muri della diffidenza e costruendo ponti di comprensione.

Il libro, pensato per i bambini, parla anche agli adulti. Invita a guardare oltre, ad ascoltare meglio, ad accogliere le differenze come una ricchezza. E lo fa ambientando l’avventura tra le vie, i monumenti e gli scorci di Aosta, trasformati in scenari magici, pieni di meraviglia.

La presentazione è aperta al pubblico e il ricavato sarà devoluto in beneficenza, per ricordare che la gentilezza, come le storie belle, va sempre condivisa.

Un appuntamento da non perdere per chi ama la lettura, l’arte e il valore profondo dell’incontro. Perché anche un cane e un pesce, se messi insieme, possono cambiare il mondo.