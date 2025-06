A Valsavarenche, summer school del dottorato di ricerca In Studi Europei

mercoledì 4 giugno, a venerdì 6 giugno 2025 si terrà a Valsavarenche la seconda edizione dei Colloques fédéralistes organizzati dalla Fondation Émile Chanoux in collaborazione con l’Université de la Vallée d’Aoste - Università della Valle d’Aosta e l’Università di Genova e con il patrocinio della Regione autonoma Valle d’Aosta. Inseriti nella tradizione del Collège Universitaire d’Études Fédéralistes, organizzato in collaborazione con il CIFE (Centre international de formation européenne) fino ai primi anni duemila, i Colloques hanno l’ambizione di diventare un appuntamento fisso nel panorama culturale valdostano e italiano, con l’obiettivo di fornire un contributo all’avanzamento della ricerca scientifica sui temi dell’Unione Europea con un approccio metodologico interdisciplinare. Questa seconda edizione è stata inserita come Summer School nel programma del Dottorato di interesse nazionale in Studi europei, coordinato dall’Università di Genova, che raggruppa studenti di oltre venti università italiane.

Il Dottorato si propone di approfondire la conoscenza scientifica del processo di integrazione europea nella sua evoluzione di lunga durata, dal punto di vista storico, politico, economico-sociale e giuridico, nella convinzione che lo studio dell'Europa, della sua storia, delle sue politiche pubbliche, delle sue realizzazioni economiche e commerciali e delle sue istituzioni possa essere affrontato efficacemente solo attraverso l'interazione tra le varie discipline, nelle loro diverse articolazioni.

Articolato in tre curricula: “Storia dell'idea d'Europa e dell'integrazione europea”, “Politiche economiche e sociali europee”, “Governance multilivello e Diritti fondamentali” il dottorato affronta temi che permettono di richiamare, attualizzare e contestualizzare il pensiero di Chanoux sui temi del federalismo, del regionalismo, della sussidiarietà e dell’integrazione europea. Sono previste collaborazioni con numerosi Centri studi nazionali, europei e internazionali.

Riguardo ai primi si richiamano, a titolo esemplificativo: l'Associazione Universitaria di Studi Europei (AUSE), il Centro interuniversitario di ricerca sull'integrazione europea (CRIE), TO-EU Centro studi sull'Europa del Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino, il Centro studi sul federalismo di Torino, il Centro Spinelli dell'Università “La Sapienza” di Roma, il Centro Einstein di studi internazionali (CESI), il Centro di eccellenza - Punto Europa di Forlì. Per quanto riguarda i secondi: il Collège d'Europe di Bruges, il Centre européen Robert Schuman, il Centre International de formation européenne (CIFE), la Fondation Jean Monnet pour l'Europe, il Joint Research Center (JRC) della Commissione Europea, la Robert Triffin International Foundation, gli Historical Archives of the European Union di Firenze, il réseau delle Case natali dei padri fondatori dell'Europa, le reti europee di giovani studiosi.

Dans ce contexte, le Président de la Région Renzo Testolin déclare : « Valsavarenche se confirme comme un lieu d’intérêt national pour l’approfondissement des idéaux européens, fédéralistes et identitaires qui ont caractérisé la pensée d’Émile Chanoux.

Nous sommes fiers de penser que cette année encore de jeunes universitaires se rencontrent sur la terre natale de Chanoux, dans le cadre d’un échange interdisciplinaire, pour réfléchir à l’avenir de l’Europe, à ses idéaux et à son rôle dans le complexe contexte géopolitique international.

Cette deuxième édition a également été rendue possible grâce à la participation et à l’engagement de la Fondation Chanoux, que je tiens à remercier au nom du Gouvernement régional, pour son activité de défense des principes propres à l’autonomie, ainsi que des particularités et des spécificités qui caractérisent celle-ci ».

Marco Gheller, Presidente della Fondation Chanoux aggiunge: “Come Fondation siamo molto felici di essere riusciti ad organizzare la seconda edizione dei Colloques. Vedere 30 dottorandi, provenienti da 20 atenei di tutta Italia, confrontarsi su tematiche legate al pensiero chanousiano ci riempie di orgoglio e l'augurio è che quest'appuntamento possa con gli anni prendere sempre più forma e vigore”.