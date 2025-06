Isola ripida, l'anima della montagna in dodici ritratti

Da novantun anni numerose famiglie sparse in tutta la Penisola, e anche oltre frontiera, ricevono regolarmente La Voce della Val San Martino, il bollettino parrocchiale offerto dalla comunità guidata da don Pasquale Canal Brunet di Trossieri (Perrero). Una voce amica, un fresco caleidoscopio di colori e notizie che collega i vicini ai lontani, il passato al presente. Una cristallina cascata di parole per ricordare a ciascuno le proprie radici. Un notiziario amato dai cattolici come dai protestanti, perché il Don non ha mai fatto distinzioni.

In maggio, insieme al bollettino, è arrivato in dono anche un bel libro: Isola Ripida. Filosofie di montagna, scritto da Elisa Arnodo e Michele Rege, stampato da Echos Edizioni (Re).

Gli autori ci propongono, con stile scorrevole, dodici ritratti irrinunciabili: donne e uomini che vivono a stretto contatto con la natura e la montagna, un giorno dopo l’altro. Ciascuno\a con il proprio bagaglio di esperienze, di ricordi, di progetti.

Un modo diretto e coinvolgente per conoscere meglio: Fulgido Tabone, don Pasquale Canal Brunet, Matteo Lorenzi, Claudia Mietti di Luserna San Giovanni – una delle prime donne a lavorare in un parco di montagna, in Val Troncea, Pragelato – Valter Buniva, Pier Aldo Guglielmino, suor Paola, coraggiosa eremita di Pra d’Mill (Bagnolo P.te), Renato Genre, Osvaldo Aglio, Paola Giacomini di Caprie – che ha percorso i monti a cavallo, spingendosi anche in Mongolia, e ci racconta l’amicizia con i cavalli in generale e con la cavalla Isotta in particolare – Alberto Bolognesi, Erika Siffredi di Villarbasse, che sa amare anche il mare, dicendo con semplicità: “Io sono Burrasca!”.

A ogni incontro corrisponde un’ampia, coinvolgente intervista, illustrata da bellissime fotografie in bianco e nero.

Si parla di fede, di preghiera, di viaggi, di lupi, di esperienze, di vandali che stuprano la montagna, di poesia, di scelte importanti e di nevicate imponenti.

Isola Ripida costa 19 euro e ha 200 pagine.