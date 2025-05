L’antica St. Martin de Corléans rivive con il Circolo della Stampa

In un’epoca in cui tutto sembra correre veloce e sfuggire di mano, esistono ancora spazi in cui il tempo si dilata e torna a parlare all’anima. È questo lo spirito con cui il Circolo Valdostano della Stampa, da sempre attento custode del patrimonio culturale e morale della regione, propone l’incontro conviviale di sabato 7 giugno, a partire dalle ore 17.00, con destinazione Antica Chiesa di Saint Martin de Corléans ad Aosta.

L’evento, aperto agli organi di informazione ma anche ai cittadini tutti, vuole essere un invito a riscoprire un luogo simbolico, spesso trascurato nel frastuono dell’oggi, ma ancora carico di valore storico, religioso e identitario. A guidare i partecipanti in questo viaggio sarà l’architetto Cristina De la Pierre, già Soprintendente ai Beni e alle Attività culturali della Valle d’Aosta, e attuale membro del Consiglio direttivo del Circolo. Con lei, il parroco di St. Martin de Corléans don Nicola Corigliano, testimone attuale di una presenza spirituale viva nel quartiere, e la presidente del Circolo Mariagrazia Vacchina, che con il suo impegno costante e appassionato continua a dare linfa vitale alle attività dell’associazione.

Mariagrazia Vacchina (nella foto) non è solo una guida organizzativa, ma una vera e propria “coscienza culturale” della comunità valdostana. La sua sensibilità nel valorizzare luoghi e storie, nel tenere unito il tessuto sociale attraverso la parola, l’informazione e la memoria condivisa, emerge anche da questo appuntamento che non è solo una visita, ma un atto d’amore per la Valle e per le sue radici.

La chiesa di Saint Martin, oggi considerata anche luogo interreligioso in prospettiva ecumenica, è uno di quei "cuori pulsanti" ancora vivi nel tessuto urbano di Aosta, nati tra i campi e oggi resistenti al cemento, portatori di un messaggio di spiritualità, comunità e cultura.

Dopo la visita, su richiesta dei soci, l’incontro proseguirà nella magica cornice del bosco del Parco Camping Internazionale Touring di Sarre, in località Arensod 3, dove alle 20.00 verrà servito un apericena sinoiro curato dal Ristorante Intrecci. Un’occasione conviviale e raffinata per condividere impressioni, rafforzare legami e concludere la giornata con gusto e bellezza.

Chi desidera partecipare, anche accompagnato da ospiti, è invitato a contattare direttamente la presidente Mariagrazia Vacchina al numero 335.7070016.

Un evento che è insieme memoria e incontro, cultura e piacere, e che conferma la vocazione del Circolo Valdostano della Stampa: raccontare la Valle d’Aosta con passione, responsabilità e visione.